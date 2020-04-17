Донбасс сегодня: в ВСУ процветает членовредительство, военная помощь США «потеряна»

Донбасс, 17 апреля. ДНР под огнем гранатометов и зенитных установок. Военная помощь США продается украинскими военнослужащими. Бойцы ВСУ стреляют в себя, чтобы не служить на передовой. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки в зону обстрелов Вооруженных сил Украины вошли три населенных пункта Донецкой Народной Республики. В Ясиноватой повреждено здание вагонного депо железной дороги. Украинские силовики во время стрельбы применяли зенитные установки и гранатометы.

Бойцы украинской армии уклоняются от службы

Среди личного состава украинской армии растут протестные настроения, сообщили корреспонденту ФАН в Народной милиции ДНР. Одним из способов уклониться от несения службы является умышленное членовредительство. Так, вблизи города Красногоровка к западу от Донецка солдат 28-й механизированной бригады ВСУ выстрелил из автомата себе в руку, пытаясь избежать службы на боевом посту.

Рядовой из 128-й горно-штурмовой бригады, не желая служить на передовой, прострелил себе ногу. Еще один боец из той же бригады выстрелил себе в бедро из табельного оружия. Только за последние сутки зафиксировано еще два случая членовредительства в 10-й горно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригадах ВСУ. В первом случае солдат стрелял себе в ногу, во втором произошло ранение в брюшину. Все раненые выжили, но ранения представлены вышестоящему руководству как боевые.

Украинские волонтеры везут солдатам в зону ООС спиртные напитки

В Службе безопасности Украины установили факт незаконной поставки алкоголя в подразделения ВСУ под видом гуманитарной помощи. Об этом рассказали в оборонном ведомстве ЛНР. Так, в 59-й мотопехотной бригаде ВСУ вскрыт канал регулярных поставок алкоголя волонтерскими организациями. В день проверки, проводимой СБУ и прокуратурой, в указанной бригаде в состоянии алкогольного угара находились 102 солдата. В связи с этим в воинской части ожидают приезд комиссии Генштаба ВСУ.

Бойцы ВСУ разворовывают военную помощь США

В Народной милиции ЛНР сообщают о том, что во время проверки 93-й механизированной бригады ВСУ штабом оперативно-тактической группировки «Север» обнаружена недостача приборов и вооружения, поставленного в рамках военной помощи из США. В частности, на складах отсутствовали незаконно списанные приборы ночного видения, снайперская винтовка и радиостанция. Проверка в части проводилась в связи с выявленным ранее фактом умышленного уничтожения в ней боевой машины.

В 59-й мотопехотной бригаде армии Украины по указанию командира Шаповалова собираются деньги на покупку утраченного беспилотного летательного аппарата. Рядовой состав возмущен тем, что деньги собирают на фоне регулярных задержек выплаты денежного содержания. Накануне принудительного сбора беспилотник был уничтожен в результате столкновения с опорой ЛЭП. Командиры батальонов собирают с каждого подчиненного по 100 гривен.