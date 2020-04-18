Сирия, 18 апреля. 200 морских пехотинцев международной коалиции США прибыли в Хасаку. САА уничтожила террориста «Джебель ат-Туркман» на севере Латакии. Курдские боевики провели чистки в лагерях для беженцев в Хасаке и Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили одного из террористов на севере Латакии; пережили нападение неизвестных в Даръа.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА в восточной части Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Камышлы на севере Хасаки; обстреляло КПП иракской армии в Восточном Ираке; обвиняется в убийстве человека в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: заявили об обнаружении схрона с оружием РПК на севере Ирака; переправили новый военный конвой в провинцию Идлиб.

Протурецкие силы: обвинялись в совершении двух вылазок в зонах контроля SDF**** в северной части Ракки; нанесли удары по жилым домам на севере Хасаки.

Курдские вооруженные группировки: потеряли четырех членов РПК или YPG в зоне операции «Источник мира»; провели аресты в лагерях для беженцев в Ракке и Хасаке; задержали нарушителей комендантского часа в Хасаке.

Соединенные Штаты: перебрасывают подкрепления из Ирака в Хасаку.

ВС Ирака: задержали высокопоставленного террориста ИГИЛ1 в провинции Ниневия.

Провинция Латакия

Террористы, отряды которых базируются в районе административной границы между Латакией, Хамой и Идлибом, накануне продолжили нарушать режим тишины, действующий на линии разграничения сил с правительственными войсками. Сирийская арабская армия (САА), в свою очередь, прибегла к ответным действиям. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NovostiDamask), в ходе столкновений в Туркоманских горах был уничтожен один из боевиков группировки «Джебель ат-Туркман».

Между тем в Сирии было зафиксировано пять новых случаев заражения коронавируской инфекцией. По информации Минздрава САР, число заболевших достигло 38 человек.

Провинция Дейр-эз-Зор

В минувшие сутки в зоне контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) к юго-востоку от Дейр-эз-Зора произошла вылазка неизвестных. По данным Twitter-канала (DeirEzzor24), в городе Дибан было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. В его убийстве подозреваются подпольные ячейки «Исламского государства».

Между тем в подконтрольном курдским боевикам городе Багуз-Фаукани был зафиксирован скачок цен на продукты. Жители отмечают, что местные власти — самоназванная администрация, подконтрольная SDF — не предпринимают никаких действий для улучшения сложившейся ситуации.

Провинция Даръа

В минувшие сутки вылазка неизвестных произошла в западной части провинции. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что группа вооруженных лиц организовала налет в районе населенного пункта Хирбет-Каис, в результате чего был убит один из сирийских солдат. Ни одно из антиправительственных формирований пока не заявляло о своей причастности к случившемуся. Напомним, территория провинции полностью перешла под контроль Сирийской арабской армии (САА) летом 2018 года в результате операции «Базальт».

Провинция Идлиб

В минувшие сутки в Сирию въехал еще один военный конвой из Турции. Как передавал на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), в составе колонны в Идлиб прибыли несколько единиц техники, а также сторойматериалы.

Поступали данные о взаимных обстрелах между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции на юге провинции. Twitter-канал (QalaatAlMudiq) заявлял о стычках неподалеку от населенных пунктов Ан-Найраб и Ас-Салихия. Никакой информации о потерях сторон в живой силе или военной технике все еще не поступало.

Провинция Ракка

В северной части Ракки произошли два инцидента, ответственность за которые возлагают на союзников Турции. Сперва сообщалось о поджоге двух автомобилей в районе Ас-Синаа в административном центре провинции, а затем также стало известно о взрыве в городе Айн-Исса. Никаких сведений о возможных пострадавших до сих пор не поступало.

Между тем турецкое Минобороны опубликовало информацию о предотвращении вылазки курдских боевиков в зоне операции «Источник мира». Представители оборонного ведомства сообщили о нейтрализации четырех членов Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG), которые готовились к нападению в районах, занимаемых ВС Турции и подконтрольными им формированиями.

Провинция Хасака

В Хасаку был переброшен очередной военный конвой из Ирака. Согласно данным новостного портала Al Nour, в его составе на территорию провинции въехали 45 бронеавтомобилей и около 200 морских пехотинцев, которые проследовали в сторону базы США у Аш-Шаддади. Прикрытие им обеспечивали военные самолеты возглавляемой США международной коалиции.

На севере региона произошел взрыв, в организации которого подозреваются террористы «спящих ячеек» «Исламского государства». Сработало взрывное устройство, заложенное на маршруте следования курдских боевиков в городе Камышлы. О последствиях детонации СВУ не сообщалось.

В первой половине дня состоялись аресты в лагере «Аль-Хол». По информации Al Nour, нескольких поселенцев задержали по неустановленным причинам. Предполагается, что задержанные принадлежат к числу родственников боевиков ИГИЛ, которые дестабилизируют обстановку в пункте временного размещения. Позднее также стало известно о рейдах SDF в лагере для беженцев в соседней Ракке. Отмечалось, что арестованным там женщине и трем мужчинам было предъявлено обвинение в организации терактов.

В административном центре провинции несколько человек были взяты под стражу за нарушение комендантского часа. Twitter-канал (jindiresnews1) передавал, что это произошло в районе Гувейран.

Вечером появились сообщения об обстрелах протурецких боевиков в северных районах провинции. Как передавал на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), удары союзников Турции пришлись по деревням Ан-Нувейхат и Баб аль-Фардж, в результате чего был нанесен ущерб домам местных жителей.

Ирак

Террористы «Исламского государства» продолжают вести подпольную деятельность в Ираке. Согласно данным военного источника в сети Twitter (SALAHDDIN0), накануне очередная атака боевиков имела место недалеко от административной границы между провинциями Дияла и Салах эд-Дин. Под ударом оказался блокпост армии Ирака в районе Аль-Матибиджи. О последствиях обстрела не сообщалось.

Между тем в Ниневии удалось задержать одного из высокопоставленных террористов ИГ1, занимавшихся вербовкой населения в ряды группировки. Спецоперация по его аресту проводилась иракскими военными при поддержке служб разведки.

Северные районы вновь обследовали ВС Турции. В ходе проведенных работ был обнаружен тайник группировки Рабочая партия Курдистана (РПК). Из схрона удалось изъять большое количество оружия и боеприпасов. Все вооружение было уничтожено, о чем сообщили представители турецкого Минобороны.

1 Организация запрещена на территории РФ.