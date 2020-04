Турция нанесла удар истребителями F-16 по населенному пункту в Ливии

Аль-Вишка, 17 апреля. ВВС Турции «нанесли удар» по Аль-Вишке в Ливии из американских истребителей F-16, назвав это «учениями» в Средиземном море. Кроме того, в турецком оборонном ведомстве заявили, что в учениях ВВС участвуют не только истребители и бомбардировщики, но и военные корабли. Так Анкара попыталась оправдать свое присутствие близ Мисураты. Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

С самого утра над Средиземноморьем была замечена подозрительная активность воздушных турецких бортов — пользователи Facebook и Twitter сообщали о большом количестве самолетов. Так, стало известно о полетах трех турецких заправщиков KC-135R, самолете дальнего радиолокационного обнаружения E-7T Peace Eagle 13-001 и двух транспортниках — С-130 и А-400. Эти сведения есть в общедоступных источниках в социальных сетях, а также на ресурсе flightradar.

