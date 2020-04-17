Турция нанесла удар истребителями F-16 по населенному пункту в Ливии

Аль-Вишка, 17 апреля. ВВС Турции «нанесли удар» по Аль-Вишке в Ливии из американских истребителей F-16, назвав это «учениями» в Средиземном море. Кроме того, в турецком оборонном ведомстве заявили, что в учениях ВВС участвуют не только истребители и бомбардировщики, но и военные корабли. Так Анкара попыталась оправдать свое присутствие близ Мисураты. Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

С самого утра над Средиземноморьем была замечена подозрительная активность воздушных турецких бортов — пользователи Facebook и Twitter сообщали о большом количестве самолетов. Так, стало известно о полетах трех турецких заправщиков KC-135R, самолете дальнего радиолокационного обнаружения E-7T Peace Eagle 13-001 и двух транспортниках — С-130 и А-400. Эти сведения есть в общедоступных источниках в социальных сетях, а также на ресурсе flightradar.

Three! Turkey AF tankers and AWACS west of Cyprus

asena11+22+33 and 13-001 wedgetail

???????????????? pic.twitter.com/cTP5AZvmcz — avi scharf (@avischarf) April 17, 2020

تقترب الآن من الأجواء #الليبية الطائرة #التركية C130 وقد اقلعت من منطقة #قونية Konya

متوقع ان تهبط في #مصراتة #ليبيا الآن — ابن ليبيا السرتاوي???????????????????????? (@MstrMax11) April 17, 2020

Пользователи Twitter обращают внимание на опознавательные знаки, которые служат доказательством тому, что над ливийской акваторией кружат именно турецкие борты:

Three! Turkey AF tankers and AWACS west of Cyprus

asena11+22+33 and 13-001 wedgetail

???????????????? pic.twitter.com/cTP5AZvmcz — avi scharf (@avischarf) April 17, 2020

Кроме того, источники в социальных сетях сообщают о незапланированном рейсе Libyan Airlines в Турцию — самолеты А330 и А319 Libyan Airlines вылетели из Мисураты, предположительно, в Турцию. Сразу после этого появились сообщения об авиаударе по населенному пункту Аль-Вишка — учитывая огромное количество турецких истребителей, выводы напрашиваются сами собой.

Турецкое правительство, в свою очередь, попыталось оправдаться заявлениями о проводимых в Средиземноморье военных учениях ВС Турции, опираясь на соглашения о демаркации морских границ, заключенных с главарем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем, который «присвоил» себе территории в акватории Средиземного моря.

Отметим, договоренности не были признаны международным сообществом — против этих соглашений выступили страны Евросоюза, включая те, которые поддерживали террористический режим Сарраджа в Ливии. Таким образом, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нарушил международное законодательство о границах, без предупреждения отправив на территорию другого суверенного государства военные истребители — это расценивается как полноценный акт агрессии Турции против Ливии.

Это уже не первый прецедент, связанный с нарушением международного законодательства турецкими властями — несмотря на оружейное эмбарго ООН от 2011 года, а также договоренности между лидерами разных стран, достигнутые в Москве и Берлине, Турция продолжает поставки вооружения и боевиков из сирийского Идлиба на сторону так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, продвигая собственные интересы в регионе.