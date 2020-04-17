Турецкий журналист предупредил Анкару о проблемах из-за вмешательства в Сирию и Ливию

Анкара, 17 апреля. Турция продолжит переправлять в Ливию сирийских наемников для так называемого Правительства национального согласия (ПНС), поскольку турецкие власти не могут отказаться от своих амбиций в Северной Африке и в Сирии даже, несмотря на самый разгар эпидемии коронавируса. Об этом написал в своей статье для издания Evrensel турецкий журналист Юсуф Карташ.

По его словам, Анкара, ведя подобную воинственную политику может получить большие проблемы из-за своей деятельности в Сирийской Арабской Республики (САР). Он также подчеркнул, что согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), на территории североафриканского государства на стороне ПНС воюют около 4750 завербованных Турцией сирийских джихадистов. При этом официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад аль-Мисмари ранее отмечал, что численность террористов, привезенных турецкими властями, составляет порядка 9 тысяч человек.

Кроме того, Карташ в своей публикации сообщил, что на текущий момент не менее 190 наемников Турции и ПНС были убиты, нападая на ЛНА. Он добавил, что присутствие сирийских боевиков в Ливии подтвердил попавший недавно в плен к военнослужащим фельдмаршала Халифы Хафтара член незаконных вооруженных формирований ПНС Шакир Ферман Салих Бонджук, рассказавший, что ранее он воевал в Сирии против Сирийской арабской армии (CAA).

Еще турецкий журналист обратил внимание на то, что Анкара не в состоянии справиться с распространением в стране коронавирусной инфекции, однако продолжает вмешательство во внутренние дела Сирии и Ливии, что создает большие проблемы для Турции, в том числе и внутриполитические.

Ранее Федеральное агентство новостей освещало масштабы военной помощи со стороны турецких властей для марионеточного «правительства» Файеза Сарраджа в Триполи. Так, вопреки оружейному эмбарго ООН Анкара продолжает снабжать бандитские группировки ПНС оружием, боеприпасами и боевой техникой. Все это делается незаконно контрабандным путем, как, впрочем, и вербовка и непрекращающаяся переброска сирийских наемников в Северную Африку.