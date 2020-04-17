Дело о многомиллионной растрате экс-президента АО «Коммерческий банк «Глобэкс» завершено

Москва, 17 апреля. Бывший президент акционерного общества «Коммерческий банк «Глобэкс» Виталий Вавилин, обвиняемый в растрате многомиллионной суммы, скоро предстанет перед судом. Дело было возбуждено по статье «Растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», расследованием занимались специалисты главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ.

Следствие установило, что Виталий Вавилин решил похитить вверенные ему деньги и привлек к совершению преступления фактического владельца ООО «ТехноСерв АС» и ООО «Техносерв Менеджмент» Алексея Ананьева. Последний был заинтересован в получении этими компаниями выгодных кредитов. Ананьев предоставил принадлежащие ему фирмы в качестве заемщиков, после чего компаниям предоставили кредитные линии на общую сумму около 12,1 млн евро. Позже соучастники обеспечили подписание незаконного соглашения об отступном. По нему обязательство по погашению основного долга переходит к компании «Дельта Ауто групп Лимитед», которая не способна это выполнить. Своими незаконными действиями Вавилин лишил банк возможности взыскания денежных средств в счет возврата кредитов. При пособничестве Ананьева он обратил имущество АО «Глобэксбанк» на сумму более 775,7 млн в рублевом эквиваленте в пользу подконтрольных организаций. После этого сообщники распорядились ими по своему усмотрению.

Вавилин свою вину не признал, однако собранные следствием доказательства (документация, заключения экспертиз, показания свидетелей) позволили утвердить обвинительное заключение. Дело направлено в суд для рассмотрения.

Уголовное дело против Ананьева выделено в отдельное производство. Он скрылся и был объявлен в международный розыск.