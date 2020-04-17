The National Interest назвало четыре мощнейших самолета ВВС РФ

Москва, 17 апреля. Американское издание The National Interest назвало четыре мощнейших самолета ВВС России. Речь идет о Ту-95 «Медведь», Ту-22М, Ту-160 «Блэкджек» и ПАК ДА.

Обозреватель американского издания Калеб Ларсон отметил, что на сегодняшний день большая часть российской военной техники является наследием СССР. Однако, по его мнению, самолеты являются «мощной и превосходной техникой». Благодаря модернизации и оснащению под современные требования самолеты ВВС России являются «опасным оружием Кремля», приводит фрагмент публикации «ПолитРоссия».

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 обладает чрезвычайно мощными двигателями, но при этом громкий. Однако, если миссия заключается в доставке массивной полезной нагрузки, судно справится с этим безупречно, считает Ларсон.

Что касается сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М, то он способен нести солидную бомбовую нагрузку и летать с максимальной скоростью 1,88 Маха. Кроме того, как отметил обозреватель, конструкция крыла переменной стреловидности обеспечивает баланс между быстрым взлетом, большой полезной нагрузкой, высокой крейсерской скоростью и дальностью полета.

Ларсон назвал Ту-160 поистине чудовищным самолетом, который установил несколько мировых рекордов.

«Это самый тяжелый бомбардировщик, находящийся на вооружении. В отличие от B-1 Lancer, Blackjack является скорее платформой для стендового оружия, а не традиционным бомбардировщиком», – говорится в публикации СМИ США.

Еще одним главным самолетом России является ПАК ДА, который еще находится в разработке. Но эксперт уверен, что это воздушное судно станет самым смертоносным бомбардировщиком России.