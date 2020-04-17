Театр Бабкиной «Русская песня» отменил семь закупок на сумму более 850 тысяч рублей

Москва, 17 апреля. Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский государственный академический театр «Русская песня», художественным руководителем которого является Надежда Бабкина, с 17 марта отменил семь государственных закупок из-за эпидемии COVID-19. В ближайшее время театр, глава которого находится в больнице с воспалением легких, потратит деньги только для жизнеобеспечения здания на Олимпийском проспекте в Москве.

Изначально театр «Русская песня» планировал сразу несколько покупок для жизнедеятельности театра: монтаж рекламных конструкций, приобретение люминесцентных ламп, тканей для костюмов артистов, полиграфических услуг. Кроме того, планировались и два крупных проекта. Для одного из них покупались права на авторское музыкальное произведение «Муха-Цокотуха и ее друзья». Второй проект — фильм, посвященный юбилею Надежды Георгиевны, которой 19 марта исполнилось 70 лет. Создание видеоконтента под рабочим названием «Юбилейный концерт Н. Г. Бабкиной» тоже переносится на неопределенное время. Общая сумма несостоявшихся закупок — 858 144, 2 рубля. Единственная состоявшая закупка за месяц — это контракт с «Мосводоканалом» на услуги по подаче холодной воды и водоотведению.

Напомним, в начале апреля Надежда Бабкина была госпитализирована с двухсторонней пневмонией легких. По данным окружения Надежды Георгиевны, анализ на COVID-19 оказался отрицательным. Первое время Бабкина проходила лечение в частной клинике, два дня назад она была переведена в госпиталь имени Вишневского.