Больных коронавирусом в России начали лечить как спортсменов

Москва, 17 апреля. Федеральный медико-биологический центр имени Бурназяна начал тестировать уникальный способ лечения коронавирусной инфекции. Речь идет о лечебных процедурах с использованием барокамер.

По словам заместителя гендиректора центра Юрия Удалова, многие ученые, исследующие природу коронавируса, указывают на положительный эффект от нормобарической оксигенации. Этот метод был известен и раньше, его применяли для восстановления спортсменов, однако массового распространения он не получил.

Речь идет о насыщении организма кислородом. Это можно сделать с помощью респираторной маски, аппарата искусственной вентиляции легких или барокамеры.

«Барокамера бывает нескольких видов, в данном случае это нормобарическая барокамера, которая как раз дает тот самый эффект лучшего проникновения кислорода», — пояснил Удалов, выступая на телеканале РЕН ТВ.

Врач добавил, что данный метод идеально подходит для больных с состоянием средней тяжести. Один пациент уже начал получать лечение с применением барокамеры.

Вспышка коронавируса впервые произошла в конце прошлого года в Китае. Предположительно источником инфекции были летучие мыши, которых в КНР принято употреблять в пищу. Ученые полагают, что вирус мутировал в этих животных и стал опасным для человека.

Небывалая скорость распространения заразы, которая за несколько месяцев спровоцировала мировую пандемию, объясняется несколькими факторами: отсутствием иммунитета к новому типу коронавируса, отсутствием вакцины, высоким уровнем глобализации, поздним реагированием многих стран на угрозу и трудностью диагностики. Заболевание имеет симптомы обычной простуды, а в некоторых случаях и вовсе протекает без симптомов.