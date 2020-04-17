Центробанк не намерен вводить мораторий на вклады россиян

Москва, 17 апреля. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не планирует вводить мораторий на вклады населения.

В ходе онлайн-конференции в пятницу Набиуллина сообщила, что соответствующий механизм реализовать невозможно и с юридической точки зрения.

«Никаких оснований для этого нет, для такого рода беспокойств», — сказала глава ЦБ в ответ на вопрос.

Эльвира Набиуллина добавила, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в одном из законодательных актов. Она пояснила, что в этой мере нет совершенно никакой необходимости, так как в настоящее время «все нормально с фондированием, ликвидностью банковской системы».