Галкин и Киркоров трогательно поздравили с юбилеем первого мужа Пугачевой

Москва, 17 апреля. Первый муж Аллы Пугачевой Миколас Орбакас отпраздновал 75-летие. Бывший и нынешний супруги примадонны певец Филипп Киркоров и юморист Максим Галкин поздравили его с юбилеем.

Звезды российского шоу-бизнеса решили принести поздравление Миколасу вслед за его дочерью от Пугачевой Кристиной Орбакайте.

«С днем рождением потрясающего папы Миколаса», — трогательно обратился к имениннику Филипп Киркоров.

Король поп-сцены был четвертым по счету мужем Пугачевой, их союз сохранялся на протяжении 11 лет и распался только в 2005 году.

Отношения с Галкиным у Примадонны завязались еще в первой половине 2000-х годов. В 2011 году пара заключила брак, уже пятый для исполнительницы, а в 2017 они обвенчались.

Неплохие отношения характерны для спутников примадонны, так Киркоров неплохо общается с Галкиным.

Брак Пугачевой с артистом цирка Орбакасом продлился всего четыре года, но у супругов появилась дочь Кристина, которая пошла по стопам матери и так же стала певицей.

Ранее Орбакайте поздравила своего отца с днем рождения. В Instagram она выложила архивный снимок, на котором Пугачева и Орбакас позируют в обнимку. Исполнительница пожелала родителю здоровья и подчеркнула, что любит его, передает телеканал «360».