حصاد أخبار سوريا في 17 أبريل / نيسان: الجيش التركي يقتل أربعة مقاتلين أكراد في الرقة و"قسد" تشن حملة اعتقالات في مخيم الهول للاجئين

سوريا ، 17 أبريل / نيسان. شنت قوات سوريا الديمقراطية حملة اعتقالات في مخيم الهول للاجئين، وانفجار في القامشلي التي يسيطر عليها مسلحون أكراد.

"قسد" تشن حملة اعتقالات في مخيم "الهول" للاجئين

أعلن موقع Al Nour الإخباري أن قوات سوريا الديمقراطية شنت حملة اعتقالات في مخيم الهول للاجئين. وتم اعتقال عدد من الأشخاص لأسباب غير معروفة، ونذكر أنه في مخيم الهول يتواجد مع اللاجئين، أفراد عائلات مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي الذين قاموا بحرق خيم عدة مرات في المخيم وهاجموا الحراس وسكان آخرين.

هجومان مجهولون في محافظة الرقة

وقع هجومان مجهولان في ريف الرقة الشمالي، وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن مجهولين أحرقوا سيارتين في المركز الإداري لمحافظة الرقة، وحدث ذلك في حي الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، تم انفجار قنبلة يدوية في مدينة عين عيسى، التي تسيطر عليها "قسد".

من المفترض أن مقاتلي الفصائل الموالية لتركيا والذين يسيطرون على المناطق الشمالية من المحافظة مسؤولون عن الهجوم.

انفجار في القامشلي التي يسيطر عليها مسلحون أكراد

وقع انفجار في القامشلي التي يسيطر عليها مسلحون أكراد. حيث انفجرت عبوة ناسفة في دوار القوتلي، وانفجرت العبوة الناسفة أثناء مرور سيارة عناصر "قسد". ويجري تحديد المعلومات حول الضحايا في صفوف المجموعة.

الجيش التركي يقتل أربعة مقاتلين أكراد في الرقة

نشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الوطني التركية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلومة جديدة عن سير عمليات الاستطلاع والبحث في منطقة عملية نبع السلام. ووفقا لوزارة الدفاع التركية، تم رصد مجموعة من المقاتلين من حزب العمال الكردستاني أو وحدات حماية الشعب في المنطقة الأمنية التي تشكلت في شمال سوريا في إطار المذكرة الروسية التركية في 22 أكتوبر.

ونتيجة للاشتباكات تم يقتل أربعة إرهابيين أكراد. يشار إلى أن هدفهم كان أنشطة تخريبية في مناطق تسيطر عليها القوات المسلحة التركية وحلفائها.