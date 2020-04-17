Малышева объяснила слова о «чудесном» коронавирусе

Москва, 17 апреля. Известный врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, почему ранее назвала коронавирус «чудом чудесным».

По ее словам, столь высокой оценке инфекция удостоилась благодаря своей избирательности. Зараза представляет серьезную, а порой смертельную угрозу для пожилых людей, но при этом проходит почти незаметно для молодежи. Малышева подчеркнула, что смертность среди детей до 10 лет от коронавируса почти нулевая, а в реанимации американских больниц нет ни одного пациента до 20 лет.

Она обратила внимание внимание на то, что большинство вирусов первым делом атакуют детей и беременных женщин, но не этот, пишет «Газета.ру». И именно в этом теледива усмотрела природное «чудо».

«Вы считаете, что лучше было бы, если бы вирус убивал детей?» — ответила Малышева своим критикам.

Напомним, что ранее телеведущая написала пост в Instagram, в котором назвала коронавирус «чудом чудесным». Женщина сразу подверглась жесткой критике за столь теплый отзыв об инфекции, которая парализовала весь мир.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.