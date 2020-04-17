Сирия, 17 апреля. Саперы САА обезвредили 50 СВУ в ходе проведения работ по зачистке местности в Дамаске и Даръа. Несколько жилых домов пострадали в результате обстрелов протурецких боевиков в Хасаке. В САР зафиксировано пять новых случаев заражения коронавирусом, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: разминировали больше двух гектаров территории в Дамаске и Даръа.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА на востоке Идлиба.

ВС Турции и протурецкие силы: открыли огонь по подконтрольным SDF**** районам на севере Хасаки, пострадали жилые дома.

ВС Ирака: заявили о задержании высокопоставленного члена ИГИЛ1 в провинции Ниневия.

Провинция Дамаск

Министерство здравоохранения Сирии заявило о пяти новых случаях заражения коронавирусом среди сирийцев. Учитывая новые данные, общее количество лиц, инфицированных вирусом COVID-19, в стране достигло 38 человек.

Тем временем Сирийская арабская армия (САА) продолжает выполнять задачи по зачистке местности и объектов на юго-западе САР. Инженерные подразделения САА завершили новый этап подрывных работ в Даръа и Дамаске. В результате удалось расчистить территорию в 2,2 гектара, а также обнаружить и обезвредить 50 взрывоопасных предметов. Согласно информации российского Центра по примирению враждующих сторон, работа велась в населенных пунктах Арбил, Дума, Мазрат-Махмуд, Хош эль-Фара, Джасим, Инхиль, Кафр-Шамс и Эль-Харра. Напомним, эти территории Дамаска и Даръа полностью перешли под контроль правительственных сил весной-летом 2018 года.

Провинция Идлиб

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о новых перестрелках в Восточном Идлибе. По данным медиапортала, артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по военным объектам террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и связанных с ней формирований на подступах к населенному пункту Ас-Салихия. О нанесенном боевикам уроне пока ничего неизвестно. Напомним, в первой половине дня также отмечались столкновения неподалеку от близлежащего города Ан-Найраб, инициаторами которых выступили террористы.

Между тем в провинцию прибыла гумпомощь от ООН. По данным Twitter-канала (NovostiDamask), на территорию региона через погранпереход «Баб эль-Хава» въехали 56 грузовиков. Ожидается, что наборы с продовольствием будут распределены среди нуждающихся мирных жителей. Однако, как известно, гуманитарные грузы в оккупированных районах зачастую конфискуются боевиками, а впоследствии перепродаются населению по завышенным ценам.

Провинция Хасака

В северной части Хасаки вспыхнули столкновения на линии разграничения курдских бандгрупп и протурецких формирований. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), первыми со своих позиций открыли огонь союзники Турции. Под обстрелом оказались окраины населенных пунктов Ан-Нувейхат и Баб аль-Фардж, подконтрольных «Демократическим силам Сирии» (SDF). Информационное агентство SANA News заявляет, что в результате ударов протурецких боевиков пострадали несколько жилых домов. О возможных жертвах среди гражданских лиц пока ничего неизвестно.

Ирак

Агентство новостей Al Sumaria сообщило о проведении спецоперации, направленной на поиск так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1 в провинции Ниневия. В результате был арестован один из высокопоставленных членов группировки, который занимался вербовкой террористов, а также организовывал вылазки в освобожденных районах. Задержать джихадиста удалось благодаря информации, полученной от сотрудников разведывательных спецслужб. В ближайшее время преступник предстанет перед судом.

1 Организация запрещена на территории РФ.