Экономист объяснил, почему Россия в отличие от США не «разбрасывает деньги с вертолета»

Разбрасывать «деньги с вертолета» в России нет никакой необходимости, так как в стране принимают более эффективные меры для поддержки населения и экономики в период пандемии коронавируса. Какими инструментами власти поддерживают национальную экономику? Чем мы отличаемся от США, где президент Дональд Трамп решил раздавать «бесплатные деньги» американцам, и что стоит за этими действиями главы Белого дома? Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Позиция Центробанка

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки. Однако как инструмент денежно-кредитной политики этот вариант не подходит.

«Вертолетные деньги через денежно-кредитную политику — это совершенно другое, и в этом нет никакой необходимости в этих условиях», — сказала глава финрегулятора.

Набиуллина отметила, что правительство РФ уже увеличило пособия по безработице и выдает гранты компаниям, производит выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы россиян, а также оказывает другие адресные меры поддержки семьям с детьми.

Набиуллина считает, что «вертолетные деньги» используют страны, которые уже исчерпали стандартные способы ведения денежно-кредитной политики. При этом такая мера поддержки уже действует в США и Японии. 27 марта американский президент Дональд Трамп подписал закон о выделении 2,2 триллиона долларов для стимулирования экономики на фоне пандемии COVID-19. 300 миллиардов из этой суммы предназначены для прямых выплат работающим американцам в качестве единовременной поддержки. Сегодня, 17 апреля, власти Японии решили с мая начать прямые выплаты всем жителям страны в качестве меры поддержки во время кризиса. По данным СМИ, размер выплаты составит 100 тысяч йен (около 927 долларов).

Термин «вертолетные деньги» (helicopter money) появился благодаря лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману. В одной из своих работ он в качестве гипотетического примера стимулирования спроса привел разбрасывание денег с вертолета. Идея заключалась в том, что люди из-за увеличения денег в обращении начнут тратить их гораздо свободнее.

Уже в нулевые годы интерес к «вертолетным деньгам» возродил на тот момент глава Федеральной резервной службы (ФРС) США Бен Бернанке. Он заявлял, что в экстремальных условиях такой метод может быть наилучшим вариантом.

Россия убивает трех зайцев одним ударом

Почему в России отказались от механизма helicopter money? Насколько эффективно распределение «вертолетных денег» в других странах? Приведет ли это к инфляционному давлению и к какими последствиями грозит? За ответами мы обратились к профессору кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрию Юденкову.

Кандидат экономических наук обратил внимание, что «вертолетные деньги» — это нетрадиционный инструмент монетарной политики. В экономике существует еще одно понятие, близкое к этому концепту. Это базовый безусловный доход — когда каждому гражданину страны выплачивается некая сумма.

«В Швейцарии этот эксперимент пытались провести — население проголосовало против. Этот эксперимент пытались делать и в отдельных регионах Финляндии — тоже признали неэффективным. То есть бесплатная раздача денег большинством участников признана как неэффективный инструмент. Штаты говорят, что это нужно для стимулирования экономики во время пандемии. Поскольку экономика у них сориентирована на потребление, они предполагают, что, выдав деньги людям, население пойдет тут же покупать товары, и это начнет двигать экономику», — объяснил экономист.

В России решили пойти по другому пути, считает Юрий Юденков. Меры, которые были приняты правительством по прямому указанию президента России Владимира Путина, направлены на то, чтобы простимулировать не только граждан, но и предприятия, чтобы те не увольняли сотрудников.

«Предприятиям будут выданы беспроцентные кредиты именно на то, чтобы заплатить зарплаты сотрудникам. То есть сотрудники сидят дома, никуда не ходят, не работают, но зарплату все равно получат от своих предприятий, которым государство даст кредит. Если предприятие работает — оно еще выпускает продукцию, а люди уверены в завтрашнем дне — что их не уволят. Тем самым решаем задачу с обеспечением населения минимальными деньгами на период коронавируса, убивая трех зайцев одновременно: сохраняя предприятия, стимулируя предприятия и выплачивая работникам зарплаты. Это лучше, чем вертолетные деньги. Халявные деньги всегда порождают халявные интересы», — сказал Юрий Юденков.

Профессор РАНХиГС отметил, что сценарий, разработанный в России, учитывает сразу три фактора: предприятия, рынок и сотрудников. Именно поэтому «разбрасывать деньги с вертолета» не имеет никакого смысла.

Кроме того, обратил внимание эксперт, Владимир Путин предложил направить 200 миллиардов рублей для обеспечения устойчивости и обеспеченности региональных бюджетов.

«Это просто уникальная сумма. Такая сумма просто так никогда не выдавалась. Сейчас средства выдаются для решения текущих проблем населения в регионах на период коронавируса. Со всеми этими мерами зачем «вертолетные деньги»?» — констатировал экономист.

Говоря о мерах, принимаемых США, и раздаче американцам по тысяче долларов, не стоит забывать об одном важном факторе — грядущих в Штатах президентских выборах.

«Трамп идет в президенты, и вот эта раздача бесплатных денег с барского плеча: дескать, ребята, вот вам поддержка от меня и нашего правительства, — скорее, ход предвыборной кампании, чем ход разумный. Никакой разумности я в этом не вижу. Скорее, это такой популистский ход», — считает Юрий Юденков.

Два триллиона долларов, которыми Дональд Трамп пытается простимулировать американскую экономику в период пандемии — огромная сумма, которая чревата в будущем инфляционными рисками.