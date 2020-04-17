Мишустин поручил правительству собирать всю информацию о коронавирусе в регионах

Москва, 17 апреля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству организовать на регулярной основе сбор всей информации о ситуации с коронавирусом в регионах. Об этом он заявил, выступая на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Сейчас нам особенно важно получать полную информацию по коронавирусу, прежде всего данные о диагностике и тестировании граждан для своевременного выявления заболевших, о количестве коек, которые регионы разворачивают в своих больницах», — отметил глава кабмина.

По его словам, эти сведения позволят руководству страны незамедлительно реагировать на обострение ситуации и грамотно распределять ресурсы. Ответственными за сбор информации оказались Министерство здравоохранения и Министерство промышленности и торговли.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.