Политолог Межевич нашел сходство Белоруссии со Швецией в методах борьбы с коронавирусом

Пандемия коронавируса — это время для взаимной помощи и поддержки, а не излишней критики в адрес друг друга. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук и исполняющий обязанности руководителя Центра Белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Так собеседник ФАН прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, ответившего на критику в свой адрес по поводу неэффективных мер по борьбе с COVID-19, поступившую, по его словам, «от родных братьев с востока». Белорусский лидер отметил, что в его государстве в этом плане «все в порядке» благодаря развитой системе здравоохранения, доставшейся ему в наследство с советских времен. Параллельно с этим Лукашенко обвинил своих коллег по СНГ в том, что те свои «инфекционные больницы уничтожили». Межевич не согласился с такой постановкой вопроса — по его словам, Белоруссия не единственная страна на постсоветском пространстве, где трепетно относятся к здоровью людей.

«Начнем с того, что система здравоохранения в СССР начала распадаться еще до его развала, — заметил политолог. — И теперь, спустя уже 30 лет, очевидно, все страны бывшего Союза пошли своим путем, выстраивая ее заново. В Прибалтике она одна, в Белоруссии — совсем другая, в России — третья (и я категорически не согласен с утверждением, что у нас здравоохранение в плохом состоянии). Очень хорошо заботятся о здоровье населения в Азербайджане и Армении. Так что говорить о том, что на этой ниве преуспел один только Лукашенко, я бы не стал».

Эксперт отметил, что Белоруссия — не единственная страна, в которой экономика страны была поставлена выше карантинных мер. Точно так поступила Швеция — и мы должны уважать право как одной, так и другой страны проводить независимую эпидемиологическую политику.

«Президент Белоруссии в своем праве ограничивать или не ограничивать режимы труда и перемещения граждан по территории страны, — считает собеседник ФАН. — Другое дело, что наличие других, более строгих санитарных режимов в Варшаве, Вильнюсе, Киеве или Москве, не дает само по себе оснований для их критики. Каждая из стран, столицы которых я перечислил, в вопросе обеспечения эпидемиологической безопасности является суверенной».

Межевич заметил, что никто — и уж точно не в России — не подвергает политику Лукашенко огульной критике. В свою очередь, резюмировал политолог, и наша страна рассчитывает на взаимность в данном вопросе.