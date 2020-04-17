Мишустин распорядился передать регионам коечный фонд федеральных клиник

Москва, 17 апреля. Более 60 федеральных клиник в регионах России будут задействованы в лечении больных с коронавирусом, в них развернут дополнительно 45 тысяч коек, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Глава российского правительства сообщил, что в пятницу подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник.

«Таких клиник по всей стране будет более 60, в них дополнительно развернут 45 тысяч коек», — сказал Мишустин.

По его словам, для оснащения и переоснащения медучреждений выделено более 36 миллиардов рублей.

Свыше 800 магистралей, ведущих к медицинским учреждениям, включены в программу модернизации в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», указал глава кабмина. Мишустин также потребовал оперативнее завершить ремонт дорог.

Российские власти моментально приняли меры для противодействия коронавируса. В частности, запрещены массовые мероприятия, закрыты музеи, театры и кинотеатры, кафе и рестораны. Также до конца текущего месяца в стране действует нерабочая неделя, работают только жизненно важные предприятия.