Рудковская в самоизоляции спит лучше, чем на Мальдивах

Москва, 17 апреля. Российский продюсер Яна Рудковская рассказала, как проводит время в самоизоляции. Новый пост она разместила в своем профиле в соцсети Instagram.

Рудковская призналась, что спит по 12 часов в день, чувствует себя прекрасно и иногда пропускает завтраки.

«Я никогда столько не спала, как сейчас, не видела столько снов, вот только встала, осталась без завтрака, но зато нет соблазнов! И я наконец-то выспалась! Сплю по 12 часов! Дни летят незаметно. На карантине спится лучше, чем на Мальдивах», — написала Рудковская.

По словам продюсера, она также успела позаниматься английским, погулять с собакой, потренироваться, почитать и посмотреть новости.

«Вот и весь день прошел на кефире! И даже есть не хочется», — призналась Яна Рудковская.

Новый пост прокомментировали поклонники музыкального продюсера, отметив, что работоспособность звезды на высшем уровне.

«У тебя наступила просто нормальная жизнь!» — написала d_a_n_a_r_u_c_h_i_n_a. «Яна, видно, что вы счастливая женщина! Еще краше стали, супер!» — восхищенно заметила marina.tislenko77. «Вы очень хорошо выглядите! Свеженькая и очень красивая!» — отметила nelisa22. «Ну, зачем же так мучать себя… Одним кефиром? Вы же и так очень худенькая», — распереживалась sochi1090.

Ранее стало известно, что сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр зарабатывает в год по 12 миллионов рублей. Рудковская пояснила, что у ее семилетнего сына есть неплохой доход, к тому же он зарабатывает и на рекламе в социальной сети Instagram.