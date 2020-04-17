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Мишустин продлил сроки выдачи дистанционных больничных работающим пенсионерам

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Мишустин продлил сроки выдачи дистанционных больничных работающим пенсионерамМосква, 17 марта. Cрок дистанционной выдачи больничных для работающих пенсионеров, находящихся на карантине, продлен до 30 апреля. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По словам премьера, на выплаты по больничным  листам работающим пенсионерам будет выделено более 21 млрд рублей. Их получат около 2 млн человек. Средства будут взяты из Фонда социального страхования

Согласно постановлению, граждане РФ в возрасте старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля. Его будут выдавать на основе данных, переданных работодателями в ФСС.

Напомним, пожилые люди находятся в группе риска по заболеваемости. Им настоятельно рекомендуют не выходить из дома. 

Мишустин продлил сроки выдачи дистанционных больничных работающим пенсионерам

 

 

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