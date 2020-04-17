Мишустин поручил срочно завершить ремонт дорог к медучреждениям

Москва, 14 апреля. Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин поручил регионам срочно завершить ремонт дорог, ведущих к медицинским учреждениям.

На заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом премьер-министр, подчеркнул, что оперативное решение вопроса необходимо в условиях пандемии коронавируса.

«Более 800 магистралей, ведущих к медицинским учреждениям, включены в программы модернизации в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», часть из них уже отремонтированы», — отметил Мишустин.

Также председатель правительства подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда. Более 60 больниц получат средства на разворачивание дополнительных 45 тысяч, сообщает «Взгляд».

Ранее Мишустин подверг критике главу Минэкономразвития Максима Решетникова за невыполнение банками поручения президента. Ранее министр сообщил, что в нескольких банках ему отказали в выдаче льготного займа, передает Ura.ru.

По последним данным, в России выявлено свыше 32 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, за последние сутки было зарегистрировано более четырех тысяч больных пневмонией нового типа. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли 2,5 тысячи человек, 273 скончались.