Короткие трогательные SMS-поздравления с Пасхой 2020 в стихах для родных и друзей

Светлая Пасха Христова для православных христиан в 2020 году наступает в ночь на 19 апреля. Из-за ограничений, связанных с эпидемией, вызванной коронавирусом, верующим не удастся посетить храмы, под запретом также визиты к родственникам и друзьям.

Поздравить близких, не нарушая режима самоизоляции из-за коронавируса, можно при помощи коротких стихотворных SMS-сообщений, несколько вариантов которых предлагает Федеральное агентство новостей.

Подробнее о праздновании Пасхи на фоне пандемии COVID-19 читайте в материалах ФАН.

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Христос воскрес! Всех с Пасхой вас!

С любимым праздником прекрасным!

Пускай Господь спасет всех нас,

Разгонит демонов опасных!

Желаю радости, любви,

И на душе пусть будет ясно,

Пускай минуют нас грехи,

И будет жизнь всегда прекрасна!

***

«Христос воскрес!» — так поздравляем

Друг друга с этим чудным днем!

Любовь и радость ощущаем,

И сердце полнится добром.

Пускай на Пасху Бог подарит,

Здоровье, счастье и покой,

Заставит шире улыбаться

Светлеть от мелочи любой!

***

Сегодня день для всех счастливый!

Сегодня ведь Христос воскрес!

Все люди радостны, красивы,

И ждут все волшебства, чудес!

Над миром реет благодать,

И Бога славят все вокруг!

Мы будем близких поздравлять,

И счастье посетит нас вдруг.

***

Светлый праздник Пасхи

Любовь зажжет в сердцах,

Куличи и пасхи

Снова на столах,

Слышится чудесный

Колокольный звон,

Радость лишь и счастье

Пусть приходят в дом!