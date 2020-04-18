Короткие трогательные SMS-поздравления с Пасхой 2020 в стихах для родных и друзей

Светлая Пасха Христова для православных христиан в 2020 году наступает в ночь на 19 апреля. Из-за ограничений, связанных с эпидемией, вызванной коронавирусом, верующим не удастся посетить храмы, под запретом также визиты к родственникам и друзьям.
Поздравить близких, не нарушая режима самоизоляции из-за коронавируса, можно при помощи коротких стихотворных SMS-сообщений, несколько вариантов которых предлагает Федеральное агентство новостей.
Подробнее о праздновании Пасхи на фоне пандемии COVID-19 читайте в материалах ФАН.
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Христос воскрес! Всех с Пасхой вас!
С любимым праздником прекрасным!
Пускай Господь спасет всех нас,
Разгонит демонов опасных!
Желаю радости, любви,
И на душе пусть будет ясно,
Пускай минуют нас грехи,
И будет жизнь всегда прекрасна!
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«Христос воскрес!» — так поздравляем
Друг друга с этим чудным днем!
Любовь и радость ощущаем,
И сердце полнится добром.
Пускай на Пасху Бог подарит,
Здоровье, счастье и покой,
Заставит шире улыбаться
Светлеть от мелочи любой!
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Сегодня день для всех счастливый!
Сегодня ведь Христос воскрес!
Все люди радостны, красивы,
И ждут все волшебства, чудес!
Над миром реет благодать,
И Бога славят все вокруг!
Мы будем близких поздравлять,
И счастье посетит нас вдруг.
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Светлый праздник Пасхи
Любовь зажжет в сердцах,
Куличи и пасхи
Снова на столах,
Слышится чудесный
Колокольный звон,
Радость лишь и счастье
Пусть приходят в дом!