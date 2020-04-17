Волочкова рассказала о щедром и трогательном подарке от поклонника

Москва, 17 апреля. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова похвасталась подарком от давнего друга.

Артистка рассказала, что давно мечтала о домашнем театре, и поведала о ней одному из ухажеров. По ее словам, мужчина решил исполнить мечту 44-летней звезды.

«На строительство театра ушло два месяца, все это время Сергей мне запрещал подниматься наверх. Я была заинтригована и, не скрою, это приятно, что он так хотел меня удивить», — сказала артистка.

По ее словам, сюрприз был готов в прошлый ее день рождения. Танцовщица увидела настоящий театр со сценой и зрительным залом.

Волочкова была безумно удивлена, увидев подарок. По ее словам, у нее «по сей день у меня перехватывает дыхание, когда я вспоминаю этот момент».

«Для меня это гораздо больше, чем деньги и богатство. Это был самый сказочный и самый трогательный подарок», — констатировала знаменитость.

Бывшая балерина не скрывает, что мужчины задаривают ее подарками. Артистка регулярно публикует в своих социальных сетях фотографии с пышными букетами и подарками от поклонников.

Недавно артистка и вовсе собиралась выйти замуж за человека, с которым, по ее словам, она безумно счастлива. Имя избранника звезда держит в секрете.