В Госдуме обвинили Google в политической цензуре после удаления YouTube-канала ФАН

Москва, 17 апреля. Удаление YouTube-канала Федерального агентства новостей является актом политической цензуры и проявлением политики двойных стандартов Об этом в пятницу заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, комментируя действия американской компании Google — владельца YouTube.

«Блокировка без каких-либо внятных объяснений сотен видеосюжетов и фильмов, автором которых является Федеральное агентство новостей, выглядит особенно возмутительно с учетом действий Google, которые мы наблюдали в минувшем году», — отметил он.

Речь идет о массовой рассылке push-уведомлений YouTube, рекламирующих каналы, которые проводили трансляцию несанкционированных митингов в Москве. По сути, YouTube занимался политической рекламой в период выборов и осуществлял вмешательство в дела иностранного государства. Удаление же канала ФАН является не только нарушением свободы слова, но и неуважением к российским интернет-пользователям. Пискарев выразил надежду на то, что доступ к материалам ФАН в скором времени будет восстановлен.

Ранее сообщалось, что модераторы YouTube без объяснения причин удалили канал Федерального агентства новостей. Представители сервиса отметили, что издание якобы нарушило правило YouTube, но не уточнили, какое. Депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов обратится в прокуратуру для проверки законности действий администрации видеохостинга.