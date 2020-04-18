Эдгард Запашный призвал мировых лидеров поддержать цирки

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный во Всемирный день цирка обратился к главам государств с призывом поддержать зрелищное искусство. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он подчеркнул, что цирки одними из первых попали под ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.

«Цирк, как и театр, а также опера и балет, были закрыты одними из первых еще задолго до введения всеобщего карантина, — констатировал он. — Поскольку наши мероприятия собирают большое количество зрителей, мы одними из первых попали под запрет. Поэтому, конечно, ситуация для всех артистов цирка тяжелая, сложная, в том числе — финансово».

По словам Запашного, ведущие цирки по всему миру, и, прежде всего — цирки с животными, продолжают финансировать дорогостоящее кормление и содержание животных.

«Я хочу всех своих коллег и поклонников цирка поздравить, я желаю им всем крепости духа, ни в коем случае не падать духом, и пожелать здоровья всем, чтобы не дай Бог никто не заболел!» — заявил он.

При этом, по мнению собеседника ФАН, главы государств должны оказать поддержку циркам, а также другим заведениям, в которых содержатся животные.

«Руководителям стран я бы хотел лишний раз напомнить, что не только цирки, но и большое количество других учреждений — ипподромы, зоопарки, зооприюты, сейчас требуют к себе повышенного внимания. Все испытывают колоссальную нужду в дополнительных средствах! Люди сами попали в тяжелую ситуацию, но они еще и ответственны за своих партнеров — за животных. Им нужно помогать!» — убежден директор Большого Московского цирка.

Ранее в беседе с ФАН Эдгард Запашный призвал ужесточить наказание за фейки.

Напомним, что Всемирный день цирка (World Circus Day) отмечается в третью субботу апреля, в этом году — 18-го числа. День цирка появился в 2010 году, его инициатором стали Европейская цирковая ассоциация и Всемирная федерация цирка.

На данный момент в России, как и во всем мире, массовые мероприятия временно не проводятся в связи с эпидемией COVID-19, начавшейся в конце 2019 года в Китае.