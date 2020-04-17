Жителя Кузбасса осудили за изнасилование 15-летней девочки при свидетелях

Кемерово, 17 апреля. 20-летний парень отправится на 8 лет в тюрьму за изнасилование несовершеннолетней девочки в Кемерово. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону.

По информации правоохранителей, преступление произошло в 2019 году. Группа молодых людей передвигалась по городу. В какой-то момент транспортное средство попало в сугроб и застряло. 20-летний водитель автомобиля употребил алкоголь, после чего перебрался на заднее сидение и предложил находившееся там девушке вступить с ним в интимную связь, однако получил решительный отказ. Тогда преступник избил 15-летнюю пассажирку и совершил в отношении нее насильственное преступление сексуального характера, передает «Газета Кемерова».

Свидетелями преступления стали малолетние друзья насильника. Страх перед старшим товарищем не позволил им вмешаться и заступиться за девушку. Вернувшись домой, девочка рассказала о случившемся своей матери, которая и обратилась в правоохранительные органы.

Насильник был задержан. Полиция возбудило уголовное дело, результатом которого стал судебный приговор к 8,5 годам заключения в колонии строгого режима.