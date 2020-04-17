Повышая активность в Ливии, Турция теряет все больше БПЛА

Триполи, 17 апреля. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии активизировали турецкие БПЛА в окрестностях Триполи. Об этом сообщают пользователи социальных сетей, проживающих в столице.

Так источники в соцсетях сообщили о по меньшей мере трех турецких беспилотниках, взлетевших с территории авиабазы «Митига».

ПВО Ливийской национальной армии (ЛНА), тем не менее, продолжает успешно противостоять атакам ПНС с воздуха — аккаунт Отдела военной информации ЛНА сообщает, что военнослужащие сбили один из БПЛА над городом Насма при попытке удара по автомобилям армии Хафтара в окрестностях дороги в Бани Валид. Пользователь Twitter опубликовал видео со сбитым летательным аппаратом.

Еще один дрон, привезенный в Ливию Анкарой, был уничтожен близ Тархуны — об этом сообщает арабский телеканал Libya Alhadath TV.

Боевики ПНС Ливии, учитывая масштабы потерь среди сирийских наемников за последний месяц, делают упор на атаки противника с воздуха. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о беспилотнике нового типа, которые не использовались ранее ни одной из противоборствующих сторон. Согласно заключению экспертов, новый вид «дрона-камикадзе» Warmate был произведен в Польше. Новый вид БПЛА может летать на 15 км в течение полутора часов, максимальная высота — 3 км, скорость — 150 км/ч.

Напомним, несмотря на распространение пандемии, Турция не прекращает поставки вооружения на сторону так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, игнорируя и все достигнутые международные договоренности в Москве и Берлине. Таким образом, Анкара диктует собственные условия в регионе, продвигая свои интересы.