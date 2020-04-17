Политолог Ремизов сомневается, что кто-то из глав регионов уволится после слов Путина

Москва, 17 апреля. Главы регионов, скорее, будут бояться понести ответственность за недостаточную бдительность по отношению к эпидемической угрозе, чем за излишнее затягивание гаек в отношении экономики. Об этом заявил российский политолог, публицист и журналист Михаил Ремизов в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей, комментируя итоги сегодняшнего совещания президента с регионами по ситуации с коронавирусом.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией еще не пройден, но если раньше серьезная ситуация была, в основном, в Москве, то теперь проблема уходит в регионы. И там, соответственно, надо действовать активнее и быстрее.

«Уже было несколько высказываний на тему того, что меры [по борьбе с COVID-19] должны характеризоваться разумной достаточностью, — сказал кандидат философских наук. — То есть не быть избыточными, с точки зрения всяких ограничений. Но есть и заявления, которые должны, наоборот, настроить глав регионов на то, чтобы перестраховаться и обеспечить более жесткий режим противодействия этой угрозе».

По словам Ремизова, как себя вести в ситуации этих разнонаправленных сигналов, региональным главам предстоит решать самим.

«Будет, скорее, перевешивать боязнь пострадать и понести ответственность за недостаточную, скажем так, бдительность по отношению к эпидемической угрозе, чем за излишнее затягивание гаек в отношении экономики, — отметил собеседник ФАН. — Думаю, что гайки будут затягивать с запасом».

На вопрос, может ли случиться так, что какой-то руководитель региона не выдержит этого давления, напряжения, и покинет свой пост, Ремизов ответил, что это не характерно для нашей аппаратной культуры.

«Обычно отставки по собственному желанию являются как бы формой увольнения, — пояснил он. — Поэтому таких отставок губернаторов, да и других топовых чиновников, когда они уходят по своей инициативе, крайне мало. Человек, пока его не «попросят», будет сидеть [в своем кресле] и держаться».

Что же касается недавних отставок губернаторов, то, по мнению политолога, они не были связаны с несогласием или принципиальными расхождениями с руководством страны.

«Если говорить о недавних отставках, то мне не кажется, что их причиной были коронавирус и такой чрезвычайный режим. Они явно давно обсуждались и, вероятно, планировались», — подчеркнул специалист по политической философии.

Момент для принятия подобных кадровых решений в каждом конкретном случае выбирается президентом, исходя из целого комплекса соображений, отметил Ремизов.

«Просто это были плановые замены, ротации губернаторов, — уверен он. — Эти планы имеют свою логику и не диктуются, как мне представляется, текущей «чрезвычайщиной».

В пятницу состоялось онлайн-совещание главы государства с ответственными лицами о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ.

В частности, Владимир Путин заявил, что в целом ряде субъектов имеют место недоработки в деле борьбы с коронавирусной инфекцией, поэтому надо работать быстрее и активнее.

Ранее, в начале апреля, свои посты покинули сразу три руководителя регионов — главы Республики Коми, Архангельской и Камчатской областей Сергей Гапликов, Игорь Орлов и Владимир Илюхин соответственно.