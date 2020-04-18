На свободе СМИ в очередной раз поставлен крест: Альгис Микульскис о блокировке Google-аккаунта ФАН

«В ночь на 17 апреля 2020 года Роскомнадзор без объявления причин заблокировал на территории России интернет-вещание «Радио Свобода». Представили? Я представил. Представил весь библейский масштаб разразившегося бы международного скандала! С тысячами «экспертных» мнений как российского «коллективного Ходорковского», так и международного «профсоюза борцов за свободу слова». А уж в какие бы гневные лоскуты порвалась Украина — тут воображение автора начинает просто перегреваться и отказывать…

Посему автор не станет окунать читателя в эти бездны тлена, безысходности, отчаяния и просто попытается написать о том, что случилось на самом деле. А случилось явление строго противоположного толка. Google Incorporated заблокировал на своем сервисе YouTube аккаунт Федерального агентства новостей. Второй раз за пять лет. Что это значит, кроме того, что недоступными стали тысячи видеоматериалов, снятых корреспондентами ФАН в самых опасных местах Земли: сирийские «боевики» Кирилла Романовского, достойные быть внесенными в «золотой фонд» мировой новостной документалистики, египетские репортажи Аббаса Джумы, раскрывающие перед зрителем изнанку парадного, туристического Каира, аналитику и личные впечатления других журналистов, рисковавших жизнью под огнем террористов ИГИЛ1 (запрещено в России), в круговертях цветной революции Судана и ливийского конфликта? А значит это ровно одно: на священном для ревнителей общечеловеческих ценностей понятии «свободы СМИ» можно поставить красивый, жирный крест. А слова незабвенной Валерии Ильиничны Новодворской о том, что «права должны иметь только приличные люди, а неприличные — не должны» заиграли новыми и теперь уже окончательными красками. Несогласные с «генеральной линией» Google, которая по «странному» стечению обстоятельств является одновременно и «генеральной линией» американских неоконов, прав, в том числе и на информацию, иметь не должны. Точка! Задайте им вопрос о «тварях дрожащих» и ответ будет один: «Да! Вы именно твари дрожащие!»

Что делать? Только не смешите советами обращаться в международные суды! Вы же сами совершенно обоснованно не верите в их справедливость. А если так, то действовать нужно асимметрично. Хотя симметрично тоже нужно! Возможно, проблему решит создание на домене «.рф» собственного сервиса, подобного YouTube, но превосходящего его в пользовательском смысле. Возможно, ограничение работы «ТыТрубы» на территории РФ до момента пересмотра ей своей политики в отношении пророссийских новостных аккаунтов. Возможно… Да все возможно! Я не верю, что у РКН нет способов «прижучить» тех, кто если и не льет мегатонны русскоязычных нечистот на мою страну, то как минимум не дает слова людям и СМИ с противоположной точкой зрения.

И да! Мое нижеследующее мнение — это всего лишь мое оценочное мнение! Но прикройте у нас вещание русской редакции «Радио Свобода» и его многочисленных бастардов, расплодившихся в десятках субъектов РФ. Они давно уже стали рупором тех, кто мечтает стереть Россию не только с политической карты мира, но и с физической.

1 Организация запрещена на территории РФ.