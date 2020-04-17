Стариков о цензуре Google: все выпуски моей программы заблокированы! ФАН-ТВ

Общественный деятель, писатель и постоянный обозревать ФАН Николай Стариков назвал действия Google безобразием. Напомним, аккаунты Федерального агентства новостей и связанные с ними каналы на YouTube в ночь с 16 на 17 апреля оказались заблокированы, тысячи репортажей и документальных фильмов были удалены.

«Под шумок разговоров о свободе слова, о вмешательстве в свои выборы США и крупные американские транснациональные корпорации продолжают самую настоящую политическую цензуру. Сегодня был заблокирован YouTube аккаунт Федерального агентства новостей. Меня этот факт возмущает не только потому, что я читатель и зритель ФАН, но и потому, что я являют автором программы «По-Стариковски», которая выходит, в том числе, на YouTube-канале Федерального агентства новостей. Все выпуски моей программы заблокированы, доступ к ним невозможен. Любой, кто смотрел эти программы, знает, что ничего запрещенного там нет. Ровно так же, как нет никаких нарушений в остальных материалах ФАН. Перед нами, действительно, самая настоящая политическая цензура. Я надеюсь, что должная оценка этим безобразиям рано или поздно будет дана!» — высказал свою точку зрения Николай Стариков.