Два сотрудника Роскосмоса с коронавирусом скончались в больнице

Москва, 17 апреля. Двое сотрудников государственной корпорации Роскосмос с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Общее число работников предприятий космической промышленности, зараженных новой коронавирусной инфекцией, к настоящему моменту составляет 42 человека.

«Из них четыре выздоровели, два специалиста — 62 и 68 лет, — скончались в больницах, сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет», — сообщили в госкорпорации.

Заместитель гендиректора Роскосмоса Олег Фролов выразил искренние соболезнования родственникам и близким погибших.

«Мы окажем им всю необходимую поддержку», — добавил он.

О вспышке нового типа коронавируса стало известно в декабре 2019 года. Тогда появилась информация о многочисленных случаях пневмонии в городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире.

В России предпринимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусом. В частности, в регионах действует режим самоизоляции, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленку, закрыты бары, рестораны, кинотеатры, а школьники и студенты продолжают обучение в дистанционном формате.

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ ранее сообщили, что электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет до 30 апреля. В ведомстве пояснили, что решение было принято а рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.