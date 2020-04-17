Лавров и Помпео обсудили действия России и США в условиях пандемии коронавируса

Вашингтон, 17 апреля. Глава Госдепа США Майк Помпео заявил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, что Штаты в будущем хотят проводит любые переговоры о контроле над вооружениями в трехстороннем формате, включающем Китай.

Информацию об этом распространила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус. По ее словам, Помпео и Лавров обсудили последующие шаги Вашингтона и Москвы в двустороннем диалоге по стратегической стабильности, учитывая пандемию коронавируса. При этом госсекретарь подчеркнул, что любые будущие переговоры о контроле над вооружениями должны быть основаны на концепции лидера США Дональда Трампа о трехстороннем соглашении, которое включает и РФ, и КНР.

Помимо этого, стороны подняли тему двусторонних отношений России и США. Ортагус добавила, что был обсужден и вопрос о задержании граждан США, правда, не уточнила, о ком идет речь.

Ранее в Вашингтон заявили, что рассматривают вариант продления стратегического договора СНВ-3 с Россией. Он истекает в 2021 году. При этом Белый дом хочет распространить действие нового договора на виды вооружений, которые не входят в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор Китай. Пекин уже отреагировал на эти планы, заявив, что не заинтересован в переговорах подобного рода.