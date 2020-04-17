Галкин поставил на место Собчак, недовольную челледжами звезд

Москва, 17 апреля. Шоумен Максим Галкин поставил на место телеведущую Ксению Собчак, раскритиковавшую звезд российского шоу-бизнеса и блогеров за участие в безумных челленджах.

Под горячую руку журналистки попали ряд блогеров и артистов, которые, сидя на самоизоляции, устраивают прямые эфиры, участвуют в челленджах, пытаясь развлечь подписчиков. Собчак только намекнула, кто именно поверг ее в шок, а вот продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина назвала «героев» поименно.

Супруг звезды советской и российской эстрады Аллы Пугачевой призвал Собчак расслабиться и не гневаться на коллег, которые «легко, с иронией веселят других». Галкин напомнил 38-летней журналистке ее приезд в ЗАГС на катафалке и танцы на свадьбе.

«Даже на это иронии у людей хватило, а тут кто-то у себя на страничке в лапше искупался — подумаешь», — написал юморист в комментарии под публикацией недовольной звезды.

Он предложил Собчак сделать что-то более интеллектуальное и подсказал ей обратиться за помощью к супругу, театральному режиссеру Константину Богомолову. Сам артист вспомнил, что вместе с блогером Настей Ивлеевой сделал литературный шуточный баттл о карантине.

«Короче, легче. Серьезное лицо — это еще не признак ума», — резюмировал Галкин.

Ряд звезд и блогеров участвуют в челленджах, в частности, певица Ольга Бузова остригла волосы, сожгла свои самые дорогие платья и приняла ванну с лапшой быстрого приготовления.