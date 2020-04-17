Доктор Кудинов объяснил, почему люди с ожирением тяжело переносят коронавирус

Москва, 17 апреля. Люди с лишним весом тяжелее переносят опасную коронавирусную инфекцию. При ожирении возникают проблемы с дыханием, особенно во время сна. У полных людей уровень кислорода в крови падет, а это влечет за собой опасные последствия при любых заболеваниях. Об этом сообщил специалист по неинвазивной вентиляции легких Павел Кудинов.

Врач рассказал, что опасная инфекция поражает ткань легкого, что приводит к нарушению газообмена в организме. Усложняется процесс перехода кислорода из воздуха в кровь.

«У людей с ожирением в их обычной жизни снижено количество воздуха, которое они вдыхают из-за избытка массы тела. Живот поджимает диафрагму, нарушается процесс дыхания. Особенно это ярко выражено, когда человек спит», — сообщил Кудинов.

При заражении коронавирусом из-за низкого содержания кислорода в крови начинают страдать ткани и органы. Поэтому у полных людей может развиться легочная недостаточность. В таких ситуациях специалисты подключают пациентов к аппарату искусственной вентиляции легких, передает «Пятый канал».

Решить проблемы с дыханием поможет специальная терапия. Врач настоятельно советует людям с ожирением проходить регулярные обследования.

«Мы проводим респираторное мониторирование, в ходе которого пациент спит у себя дома с нашим аппаратом. Регистрируется количество кислорода в крови, глубина дыхания, есть ли у человека остановки дыхания во сне», — говорит врач.

После обнаружения проблем с дыханием, специалисты приступают к лечению пациента. Для этих целей прибегают к кислородной терапии, либо к неинвазивной искусственной вентиляции легких во время сна. Подобная методика будет полезна для полных людей не только во время пандемии, но и в любое другое время.