Захарова обвинила США в попытке откреститься от российских школьников, уехавших по обмену

Москва, 17 апреля. Москва ожидает от США конкретных данных по российским школьникам, которые выехали в Штаты по обмену. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы продолжаем добиваться от властей США конкретики относительно российских школьников, которые оказались в этой стране по линии разного рода учебных и ознакомительных программ», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что дети были вывезены без согласования с российскими государственными органами. Они находятся в чужой стране без родителей.

Официальный предтавитель МИД РФ обвинила Госдепартамент США в том, что он пытается теперь откреститься от кураторства программы обмена, несмотря на то, что она упоминается на официальном сайте американского внешнеполитического ведомства. Более того, 10 дней назад Госдеп сам просил вернуть российских школьников на родину из-за эпидемии коронавируса.

Примечательно, что власти США, которые отстранились от этой проблемы, ранее сами требовали оказывать всяческое содействие в эвакуации американских граждан. Президент США Дональд Трамп разрешил вводить санкции против стран, которые, по мнению Вашингтона, затягивают процесс вывоза американцев или препятствуют ему.

Как сообщает «Газета.ру», власти США готовятся к постепенной отмене карантина, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.