Депутат ГД Марченко счел блокировку Google-аккаунта ФАН нарушением свободы слова

Москва, 14 апреля. Депутат Госдумы РФ Евгений Марченко записал видео в поддержку Федерального агентства новостей. Ранее компания Google удалила канал ФАН в YouTube.

Парламентарий подчеркнул, что блокировка аккаунта ФАН свидетельствует о нарушении тех ценностей, которые регулярно декларируются США в международном пространстве.

«Я считаю, что это неправовое решение, что это нарушение прав человека, нарушение свободы слова, которую декларируют, прежде всего, сами Соединенные Штаты Америки», — заявил Марченко.

По его словам, недружественные действия из-за океана показывают, что американским «партнерам» не нравится иная точка зрения.

«Это наглядный пример их практики двойных стандартов, когда на словах они говорят одно, а на деле получается другое. Я выражаю слова поддержки журналистам Федерального агентства новостей», — отметил депутат Госдумы.

Он также призвал МИД РФ «выразить ноту протеста, применить все дипломатические возможности для урегулирования этой ситуации».

В ночь на 17 апреля Google заблокировал аккаунт ФАН и связанный с ним YouTube-канал, удалив при этом десятки роликов и репортажей агентства. Американская компания ссылается на некие нарушения правил, не поясняя конкретно какие. Однако налицо проявление политической цензуры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Google в отношении российских СМИ неприемлемыми и выразил надежду на пересмотр решения.