Губерниев назвал Баринова «артистом-вруном»

Москва, 17 апреля. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал Валерия Баринова «артистом-вруном» после того, как актер заявил, что телеведущий звонил ему и заявлял, что тот его унизил и оскорбил.

Конфликт между Бариновым и Губерниевым произошел после того, как Губерниев раскритиковал главного тренера «Локомотива» Юрия Семина за то, что наставник «железнодорожников» выступил против сокращения зарплат футболистов во время пандемии COVID-19. Баринов заступился за друга детства. После этого актер дал интервью РИА Новости, в котором и рассказал о телефонном звонке Губерниева.

«Я сказал, что не оскорбил или унизил, а поставил на место. Он меня очень разозлил», —признался артист.

Это заявление вызвало негодование спортивного комментатора.

«Артист Баринов, как вы тексты учите? Что ж вы так врете? Унизил? Оскорбил? Футбол мы с вами комментировали? А когда? Вся страна знает, что я не комментирую футбол», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Губерниева, во время телефонного звонка он всего лишь сказал Баринову, что он «артист-врун» и что его поведение «выглядят мелковато и низковато».