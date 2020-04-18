Петр Кацыв: биография, работа в правительстве и РЖД, семья, новости, фото

Головокружительная карьера с нуля: личный пример Петра Кацыва

В любом человеке заложен мощный потенциал, и только от него зависит, как он им распорядится. Петр Кацыв нашел своим талантам достойное применение. Простой юноша из украинского провинциального города Славута, он получил диплом Московского автодорожного института и сделал головокружительную карьеру в столице: начал простым инженером на общественном транспорте, в 1990-е годы возглавил «Мострансавто», затем перешел на работу в правительство Подмосковья, а после стал вице-президентом РЖД. На этой должности он развивал транспортный узел столичного региона.

Начало. Славута

Дорогу осилит идущий. Путь к успеху подобен восхождению на крутую вершину: впереди ждет множество препятствий, но сила воли поможет преодолеть любые преграды. Петр Кацыв с юных лет понял, что дорогу к успеху ему придется пройти самостоятельно. Никаких влиятельных родственников, которые могли бы пристроить на «теплое» место, никаких других полезных связей. Только упорство, трудолюбие и вера в себя.

Родился будущий государственный деятель 5 февраля 1953 года в Каменец-Подольской области (с 1954 года Хмельницкой области), в городке Славута. Семья простая, ничем особенным не выделялась. Наверняка, как и многие местные жители, юный Петр по достижении совершеннолетия отправился бы работать на один из местных заводов. Но дальнейшую судьбу парня определила тяга к знаниям.

Еще с первых классов учителя заметили у него склонность к математике, что в более сознательном возрасте переросло в увлечение точными науками, такими как:

физика;

химия;

геометрия.

О гуманитарных предметах парень тоже не забывал, но уже решил для себя, что будет поступать в вуз, связанный с техникой.

Автомобильная наука

Аттестат зрелости, как в советское время называли документ о среднем образовании, будущий управленец Кацыв Петр получил в 1970-м. Через несколько недель он уже был в столице. Вчерашний школьник решил поступать не абы куда, а в один из самых элитных вузов Союза — Московский автодорожный институт (МАДИ). Уверенность в собственных силах, здоровые амбиции и солидный багаж знаний, накопленный за школьные годы, сделали свое дело: осенью того же года Кацыв влился в ряды московского студенчества.

Учеба шла как по маслу. Активный и любознательный студент был на хорошем счету у преподавателей. С экзаменами проблем не возникало, дипломная работа была успешно защищена, и в 1975 году новоявленный выпускник держал в руках заветный диплом. В дальнейшем он еще вернется к граниту науки, но об этом позже.

От инженера до гендиректора

Вскоре после окончания вуза молодой специалист уже был на своем первом рабочем месте. В то время с этим было проще: действовала система распределения, и тогдашним выпускникам не приходилось для трудоустройства обивать пороги организаций и бирж труда.

Кацыву предстояло трудиться инженером по безопасности на предприятии Пассажирской автоколонны №1786, расположенной в Химках. Молодой специалист хоть и не «нюхал пороха», но уже получил серьезную и ответственную должность. В его задачу входило следить за исправностью пассажирского транспорта, принимать участие в организации сложного процесса перевозок. С задачей Петр Дмитриевич справился на отлично. Автоколонна являлась одной из лучших в Московской области по качеству обслуживания.

Кстати, там же, в Химках, в молодой семье начинающего специалиста и его супруги Людмилы, с которой он связал себя узами брака еще в родной Славуте, в 1977 году на свет появился сын Денис. Семья — это совсем другой уровень ответственности, который требует от мужчины мобилизации всех сил.

Чтоб прокормить семью, Кацыву нужно было зарабатывать больше, а для этого необходимо продвигаться по карьерной лестнице. И у Петра Дмитриевича получилось:

в 1982 году стал во главе отдела безопасности в Московском управлении пассажирского автотранспорта;

после преобразования предприятия в «Мособлпассажиравтотранс» Кацыв продолжил работать в безопасности движения в ранге замначальника;

спустя пару лет его назначили на позицию замначальника по перевозкам.

Но настоящую проверку на прочность Кацыву предстояло пройти в должности генерального директора «Мострансавто» — государственного предприятия, которое занимается пассажирскими перевозками по Московской области. Петр Дмитриевич возглавил компанию в 1994 году. Вместе со страной предприятие переживало не лучшие времена: финансовая поддержка сократилась, поэтому деталей и топлива порой катастрофически не хватало, а о закупке новых автобусов и мечтать не приходилось.

При этом нужно понимать, что охват «Мострансавто» — вся Московская область, а это огромный и очень разный регион: множество деревень и поселков, большие и малые города, предприятия тяжелой и перерабатывающей промышленности. И по всей этой сетке необходимо организовать бесперебойное транспортное сообщение, да еще и в условиях тяжелейшего экономического кризиса.

Как и полагается профессионалу, с поставленной задачей Петр Дмитриевич справился на отлично. «Мострансавто» смогло пережить лихолетье 90-х, кризис миновал:

вновь стал обновляться автобусный парк;

начали реконструироваться автовокзалы;

улучшалось качество перевозок.

Взлет. Правительство и РЖД

В «Мострансавто» Кацыв Петр Дмитриевич проработал до 2001 года, оставив после себя финансово устойчивое и эффективное предприятие. Опыт Кацыва был замечен в правительстве Московской области — его пригласили возглавить комитет по транспорту. Эту сферу он знал досконально, поэтому над предложением долго не раздумывал.

Кацыв многое сделал для развития транспорта столичного региона. В те годы в области начало активно развиваться жилищное строительство, появлялись новые районы. В каждом из них нужно было наладить работу общественного транспорта, обеспечить их жителям сообщение со станциями метро и железной дороги.

В те годы областное правительство возглавлял Борис Громов. С Петром Кацывом они сразу нашли общий язык, а их точки зрения совпадали по многим ключевым вопросам. В 2003 году губернатор назначил Петра Дмитриевича своим заместителем, а затем доверил ему курировать не только транспорт, но и промышленную, научно-техническую, информационную политику, а также связь. Очевидный показатель профессионализма управленца.

Плодотворно Петр Кацыв работал и со следующим главой региона — Сергеем Шойгу. Он смог построить эффективную коммуникацию между областным и федеральным правительством.

Помимо прочего, в эти годы управленец занимался:

строительством Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД);

контролем за возведением железных дорог между Москвой и аэропортами;

курированием вопросов безопасности в аэропорту «Шереметьево», входя в совет директоров воздушной гавани.

И если ЦКАД и железные дороги проходят по большей части в стороне от плотной жилой застройки, то следующий проект предстояло реализовать практически в центре 12-миллионной столицы. Речь идет о Московской кольцевой железной дороге. Она была построена в начале XX века для грузовых перевозок вокруг Москвы, но к началу нового столетия изрядно одряхлела, а территория вокруг нее фактически превратилась в зону отчуждения.

Реконструкция МКЖД стала настоящей жемчужиной в череде проектов, в которых участвовал Петр Кацыв, одной из главных вех в его биографии. Осенью 2014 года он перешел на работу в РЖД, стал вице-президентом компании, куратором транспортного узла столицы.

Был разработан проект реконструкции МКЖД. Кацыву и его команде предстояло приспособить железную дорогу под регулярное пассажирское движение, сделать ее частью транспортной системы мегаполиса, по эффективности не уступающей метрополитену. Работы шли несколько лет:

модернизировано 54 километра железнодорожного полотна;

построены новые станции и реконструированы старые;

организованы 23 пересадки на линии метро и 10 на направления железной дороги.

В сентябре 2016 года на карте столичной подземки появился новый контур: МКЖД, получившее название Московское центральное кольцо с номером 14, было торжественно открыто в день города. Спустя четыре года можно с уверенностью говорить: детище Петра Дмитриевича Кацыва стало одним из самых успешных транспортных проектов Москвы. Новости о рекордах на МЦК приходят почти каждый месяц: ежедневно комфортабельные поезда «Ласточка» перевозят уже более полумиллиона человек, а в год — почти 130 миллионов. МЦК стало одним из самых узнаваемых символов столицы.

Дом, милый дом

Петр Дмитриевич Кацыв живет в счастливом браке уже более 40 лет. Его супруга Людмила Ейликовна в свое время работала учителем физики в одной из школ Химок. Ее жизнь — пример для многих современных девушек, которые задумываются над тем, как совмещать семью и работу.

В 1977 году в семье Кацывов родился сын, Людмила Ейликовна на время оставила работу и полностью посвятила себя уходу за ребенком. Когда Денис подрос, она вернулась к преподаванию в школе и смогла построить хорошую карьеру. Людмила Ейликовна возглавила лицей №11 в Химках, защитила кандидатскую диссертацию по педагогике. Возглавляемое ей учебное заведение стало одним из лучших в Московском регионе, за свои заслуги она удостоена почетного звания «Заслуженный учитель России».

Сейчас Людмила Ейликовна руководит Ассоциацией «Лидеры образования Подмосковья». А сын Денис стал крупным бизнесменом и занимается успешными проектами по всей России. По праздникам семья всегда собирается за одним столом.

Интересные факты о Петре Кацыве

В этом году Кацыву исполнилось 67 лет, но он по-прежнему находится в отличной физической форме. Секрет прост — Петр Дмитриевич старается вести здоровый образ жизни, спорт для него — ежедневный спутник жизни. С детства он увлекается футболом и до сих пор выходит на поле поиграть с друзьями. Любит Кацыв и настольный теннис, по нему он даже стал кандидатом в мастера спорта.

За долгую карьеру Петр Дмитриевич был удостоен многих почетных званий, орденов и медалей.

В 2019 году трудовой деятельности Петра Дмитриевича Кацыва исполнилось 44 года. В то же время был достигнут пенсионный возраст, поэтому управленец покинул кресло руководителя Центра по развитию Московского транспортного узла. В настоящий момент это была его последняя должность.

Но ценные кадры всегда будут востребованы. Россия активно развивается, появляются новые крупные транспортные проекты, для которых нужны высококлассные специалисты. Знания и опыт Кацыва еще могут послужить на благо страны. Наверняка мы услышим еще не об одном крупном проекте с его участием.