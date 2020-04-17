Яковлева впервые за долгое время вышла на связь и прогнала «мерзкую морду вируса»

Москва, 17 апреля. Звезда популярного российского сериала «Каменская» Елена Яковлева впервые за долгое время обратилась к поклонникам с просьбой сидеть дома на фоне распространения коронавируса. Новые снимки актриса опубликовала в своем профиле в Instagram.

Елена Яковлева сейчас сидит без работы, так как заморожены съемки и закрыты театры. Придерживающаяся режима самоизоляции актриса опубликовала в соцсети несколько мрачных зарисовок. Она сделала фотографию, на которой изображены разложенные на полу листки бумаги с надписями «Сидите дома!», «Все будет хорошо!» и «Мерзкая морда вируса! Уходи!». Поклонники поспешили поддержать актрису.

«Все уже хорошо, а будет еще лучше», — написала jyliana2058. «Елена Алексеевна, все будет хорошо, главное берегите себя. Не болейте», — поддержала yakovleva.sweet. «Несомненно, все будет хорошо! Наши действия — результат нашего мышления! Всем здоровья», — добавила baltyshka_87. «На 22 день самоизоляции уже все сложнее в это верить, но, да, все будет хорошо!» — подчеркнула katrin_theatre.

Ранее Яковлева рассказала, что на отдыхе в Одессе едва не утонула в Черном море. По ее словам, будучи студенткой третьего курса, она отправилась в Одессу на кинопробы для фильма Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Двое под одним зонтом».