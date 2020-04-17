МИД Судана: в Ливии суданских наемников нет

Хартум, 17 апреля. 16 апреля МИД Судана сделал заявление, в котором отрицает участие каких-либо суданских боевых сил в Ливии. Причем до этого представители правительства также выступали с подобными обращениями.

В качестве доказательств МИД страны ссылается на материалы доклада группы экспертов ООН по контролю за эмбарго на поставки оружия в Ливию. В этом документе указано, что доказательства участия суданцев в ливийском конфликте отсутствуют.

Немаловажную роль в распространении этой недостоверной информации играют СМИ, в частности «Аль-Джазира». Не имея никаких доказательств, журналисты неоднократно обвиняли суданские власти в оказании военной помощи генералу Хафтару. Вот один из примеров подобных обвинений: «В дополнение к Египту, Хафтар получает поддержку от ОАЭ, Иордании и Судана».

Возможно, в Ливии есть суданцы, но ни у ООН, ни у Правительства Сараджа нет доказательств, кому эти люди подчиняются.