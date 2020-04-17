Лена Миро назвала истинную причину развода Самойловой и Джигана

Москва, 17 апреля. Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова решила подать на развод, поскольку смогла «заныкать» нужное количество денег для новой жизни, считает блогер Лена Миро.

Популярный автор в «Живом журнале» сомневается в искренности слов Самойловой и не понимает, как инстаграмщица не могла разглядеть в течение десяти лет, с кем живет.

Больше всего блогера удивляет, почему Самойлова, родившая Джигану четверых детей, решила только сейчас уйти от супруга. По мнению Миро, Самойлова прекрасно знала, что муж ходит налево, но терпела, потому что ей было выгодно это.

«Обслуживала, рожала, получала по щам — и вовсе не потому, что добрая. Вопрос тут не в том, почему 10 лет терпела — это как раз понятно! Интересно, а почему вдруг сейчас взбрыкнула?» — написала Лена Миро.

Блогер видит только одно объяснение этому — удалось собрать деньги на жизнь без Джигана.

«Может быть, получилось что-то заныкать? Накопить? Спрятать? Ровно столько, чтобы стать новой Оксаной Лаврентьевой, бизнес-дурой и свободной публичной девкой? Лично я склоняюсь к этому варианту», — заявила писательница, раскрыв истинную причину развода.

Обнародование отношений с супругом принесло Самойловой много новых подписчиков и жалость со стороны коллег. Миро отметила, что пока девушка рассуждает о том, какая она была добрая и наивная, ее супруг лечится где-то в Подмосковье.