ИГИЛ активизировалось на юге Сирии на фоне эпидемии коронавируса

На фоне общемировой отвлеченности на борьбу с коронавирусом с начала апреля на юге Сирии вновь активизировалась деятельность «спящих ячеек» боевиков. Подробнее о том, как террористы пытаются воспользоваться эпидемией, предпринимая вылазки — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Деятельность «спящих ячеек» запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1) и так называемых «отрядов сопротивления» сирийскому правительству резко усилилась в с начала минувшего месяца.

Провокации в Даръа

Боевики начали угрожать и расправляться с местными чиновниками. Джихадисты приклеивают листовки с угрозами на административные здания, а затем и точечно ликвидируют чиновников, глав местных городских советов и представителей силовых структур. Это делается для парализации работы всего административного аппарата.

1 марта в Даръа боевики напали на позиции правительственной армии. При этом вылазки произошли как по команде — одновременно в целом ряде населенных пунктов провинциии совпали при этом с официальным началом турецкой военной операции в Идлибе. В отдельных городках, например Босра аш-Шам, восставшие ограничились митингами, поддерживая турков на северо-западе САР, а в других атаковали правительственные блокпосты и блокировали крупнейшие дороги.

Уже на этой неделе «спящие ячейки» в Даръа в очередной раз совершили нападение на позиции Сирийской арабской армии (САА).

Так, в деревне Айн Закар на западе провинции убит сотрудник местного отделения мухабарата ВВС. В деревне Аль-Карак аш-Шаркы на востоке провинции совершено другое нападение на позиции правительственных сил. А в городке Тасиль на западе провинции был убит Ваиль Абу аль-Ауф, которого называют координатором «Хизбаллы» и связным с мухабаратом ВВС.

Кроме того, несколько дней назад ИГИЛ заявило о двух атаках на позиции САА под Изрой, где обстреляли блокпост 38 бригады САА. Второй инцидент произошёл на дороге Босра аш-Шам — Изра: там нападению подверглись подразделения 5 дивизии. В результате обстрела из тяжелого пулемета террористами были убиты трое и ранены двое военнослужащих.

#Daraa: Several attacks were conducted by rebels in several towns in Daraa province. Many Regime soldiers were killed and captured alive pic.twitter.com/ZeY8cHtQK3 — Qalat Al Simon (@QalatAlSimon) March 1, 2020

Связь с западными структурами

Весь минувший год в Даръа происходили нападения на военных сирийской правительственной армии и Воздушной разведки Сирии. Зачастую жертвами становились бывшие боевики «Сирийской свободной армии» (ССА), которые прошли процесс примирения с Дамаском, и гражданские чиновники. 24 августа мэра города Музейриб Ахмада ан-Наблуси застрелили перед его домом, до этого он подвергся нескольким неудачным попыткам покушения.

Аккаунты в соцсетях, связанные с «умеренной оппозицией» в САР, приписывают нападения в южной сирийской провинции с неким «отрядам народного сопротивления», куда вошли боевики ССА, лишь на словах принявшие примирение с Дамаском, и продолжившие подрывную деятельность. Но уже вскоре стали известны факты, указывающие на то, что подрывная деятельность в провинции непосредственно курируется ЦРУ, на протяжении долгого времени поддерживающего террористов на юге Сирии вооружением, деньгами и информацией.

В мае агенты ЦРУ организовали в столице Иордании Аммане встречу с полевыми командирами, воевавшими против сирийского правительства в составе коалиции «Тахалюф Джейш ат-Таура» — в том числе группировок «Джейш аль-Ярмук», «Джейш Муатаз Биллах», «Лива аль-Мухаджирин валь-Ансар» и «Лива Хасан бин Али». На встрече сотрудники американской спецслужбы предложили план совместных действий против Дамаска на территории провинций Даръа и Эс-Сувейда.

Для усиления группировок «Южного фронта» ССА, США задействовали все ресурсы в оккупированной 55-километровой зоне на юге САР вокруг незаконно созданной военной базы «Ат-Танф».

Коронаврус как предлог

Все это происходит на фоне пандемии коронавируса. Когда внимание всего мира переключено в первую очередь на борьбу с распространяющейся болезнью, боевики пользуются ситуацией, чтобы дестабилизировать ситуацию в САР.

В беседе с корреспондентом ФАН политолог Маис Курбанов заявил, что нынешнее время является наиболее «благоприятным» для такого рода провокаций.

«Для террористов сейчас очень удачный момент, чтобы осуществить свои планы. В настоящее время очень удобно «мутить воду», чтобы затянуть освобождение сирийских земель. Они отлично поддерживаются, они хорошо подготовлены. Мы прекрасно видели связь Запада с сирийскими джихадистами», — заметил эксперт.

Также Курбанов считает, что не дать возродить терроризм в Сирии в прежней мере поможет лишь сплоченная борьба против него.

«Боевики не намерены оставлять Сирию в покое. Необходимо как раньше бороться против них вместе. ВКС России, сирийская правительственная армия и Иран должны окончательно добить их, и не дать возродить терроризм тем, кто за ним стоит. Иначе они будут всегда таким образом мешать налаживанию мирного процесса и освобождению Сирии», — добавил он.

1 Организация запрещена на территории РФ.