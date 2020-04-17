В Госдуме предложили праздновать «День безоговорочной капитуляции Японской империи» 

3 сентября должно праздноваться не как День окончания Второй мировой войны, а как день победы над Японией. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Именно так собеседник ФАН предложил дополнить одобренный 17 апреля Советом Федерации закон о переносе празднования вышеуказанного праздника со 2 (день фактического подписания акта о безоговорочной капитуляции Японии) на 3 сентября (как постановил президиум Верховного Совета СССР). По его словам, россиянам ничего не говорит официальная формулировка этого праздника, в то время как фраза «победа над Японией» не оставляет после себя никаких сомнений.

«Я предлагаю праздновать эту дату как день безоговорочной капитуляции Японской империи и окончания Второй мировой войны, — заявил Шерин. — Почему именно так? Дело в том, что еще на Ялтинской конференции в 1943 году, когда лидеры союзников обсуждали, как именно будет звучать документ, который подпишет Германия после поражения, президентом США Франклином Рузвельтом было озвучено предложение внести в международный юридический оборот именно «безоговорочную капитуляцию», что означало бы, что проигравшая сторона, подписавшая бумагу с такой фразой, не может впоследствии выдвигать к победителям какие бы то ни было требования».

Именно такой акт «о безоговорочной капитуляции» подписала 9 мая Германия, а 2 сентября — Японская империя. По мнению парламентария, если бы в нашем календаре сохранилась именно советская трактовка данной даты, Япония до сих пор помнила бы, что не имеет никаких прав на предъявление территориальных либо каких бы то ни было других претензий по отношению к Российской Федерации как правопреемнице Советского Союза.

«Факт остается фактом: воевали с Японией советские войска, 1 миллион 831 тысяча солдат и офицеров, многие награждены медалями «за победу над Японией», более 100 человек были награждены званиями «Героя Советского Союза» — это говорит о том, что бои были, как минимум, ожесточенными. Мы освободили южную часть Сахалина, которая ранее была отдана японцам по Портсмутскому мирному договору в 1905 году, и по договоренностям с нашими союзниками получили ее обратно вместе со всеми островами Курильской гряды», — рассказал депутат.

По его словам, подписав акт «О безоговорочной капитуляции», Япония согласилась на это — однако теперь начинает «кукситься» и предъявлять претензии на наши острова Итуруп, Кунашир и Шикотан.