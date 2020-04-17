Зюганов и Грудинин собираются возложить цветы у мавзолея в разгар эпидемии

Москва, 17 апреля. КПРФ намерена отпраздновать 150-летие Владимира Ленина, несмотря на продолжающуюся эпидемию коронавируса в стране. Руководство партии, которое не захотело оставлять советского вождя в одиночестве на карантине, уже подало заявление в московскую мэрию с просьбой возложить цветы к мавзолею 22 апреля. Ожидается, что в акции примет участие 50 человек.

Примечательно, что к церемонии возложения цветов собирается присоединиться глава КПРФ Геннадий Зюганов и состоящий в партии бизнесмен Павел Грудинин, который в свое время баллотировался в президенты России.

Оба политика уже не молодые и входят в группу риска. Коронавирус представляет особую опасность для людей в возрасте. В их случае заболевание протекает в тяжелой форме и нередко с летальным исходом.



«Мы не откажемся от возложения цветов из-за коронавируса. Мы сейчас дали заявку на проведение: идут переговоры. Планируем акцию с соблюдением всех санитарных норм и небольшим количеством людей», — рассказал «Политике Сегодня» официальный представитель партии Александр Ющенко.

Отметим, что еще одна левая партия «Коммунисты России» уже получила отказ мэрии в согласовании акции у мавзолея. Глава партии Максим Сурайкин пояснил «Политике Сегодня», что празднование юбилея Ленина будет проведено онлайн. В настоящее время «Коммунисты России» договариваются с региональными администрациями, чтобы те сами возложили цветы. Речь идет о субъектах федерации, где не выявлен коронавирус.