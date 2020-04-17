Акция «Бессмертный полк» в разных странах пройдет в онлайн-режиме

Москва, 14 апреля. Пандемия коронавируса внесла коррективы в проведение «Бессмертного полка», в разных странах акция пройдет в дистанционном формате. Об этом рассказал глава департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Олег Мальгинов.

По его словам, идея провести акцию в онлайн-режиме «лежала на поверхности», подготовка к мероприятию уже началась.

«Координационные советы формируют онлайн-группы из активистов, которые занимаются организацией», — пояснил Мальгинов.

Инициатива удаленной версии шествия принадлежит всемирному координационному совету, который также предложил объединить акции в социальных сетях под девизом «Наша Победа - моя история». Кроме того, активисты уже начали формирование общих фотогалерей.

«У всех соотечественников будет возможность рассказать историю, поставить фотографии своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне, сделать такой живой журнал, который останется надолго», — заявил дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение перенести парад Победы из-за нестабильной эпидемиологической обстановки. При этом национальный лидер заверил, что парад, как и шествие «Бессмертного полка» все равно состоятся в этом году, передает «Газета.ру».