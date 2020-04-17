Информацию о доходах россиян не будут включать в единый регистр населения

Москва, 17 апреля. Налоговая служба РФ заявила о создании единого регистра населения, в который будут внесены более 30 видов различной информации, кроме данных о доходах и налогах.

Оператором нового регистра населения станет Федеральная налоговая служба РФ. В ведомстве подчеркнули, что база данных будет содержать совокупность сведений о населении, а не о его платежеспособности. В него войдут данные о рождении человека, его образовании и другая информация. Доступ к собранным сведениям о себе сможет получить каждый россиянин.

Появление подобного регистра позволит существенно упростить и ускорить оформление материальной и социальной адресной поддержки, а также сократить время предоставления государственных услуг, передает телеканал «360».

«Создаваемый регистр не имеет никакого отношения к каким-либо сведениям о финансах граждан (их доходах, пенсиях, выплатах и так далее) или их имуществе», — пояснили в ФНС.

В ведомстве еще раз объяснили, что создаваемый регистр не предполагает контроль за доходами населения. Нововведение поможет быстрее получать услуги без заполнения лишних бумаг, а также упростит работу властей. В регистр внесут сведения о гражданах России и иностранцах, предоставленные правоохранительными органами. Кроме того, все записи гражданского состояния начиная с 1926 года будут переведены в электронный вид.