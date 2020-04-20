Журова предлагает упростить иностранным школьникам получение визы для учебы в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова готовит законодательную инициативу об упрощении получения разрешения на учебу для иностранных старшеклассников в российских школах. Об этом она рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей.

Как стало известно ФАН, изменения вносятся в статью 5 федерального закона №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

«Детям наших соотечественников, которые хотят учиться в российских школах, сейчас довольно сложно получить разрешение на учебу, — объясняет Журова. — Они считаются иностранцами, и могут находиться в России только кратковременно. Поэтому обучаясь в школах, дети вынуждены периодически покидать пределы страны. Они не могут находиться долгое время здесь, как, например, иностранные студенты».

По словам собеседницы ФАН для того, чтобы облегчить иностранным школьникам обучение в России, необходимо уточнить, что учебные визы могут получать не только студенты, но и школьники. Федеральное агентство новостей направило запросы в Минпросвещения и МИД России с просьбой прокомментировать, почему школьники не могут получать долгосрочные визы и ожидает ответа.

Законопроект (есть в распоряжении ФАН) предусматривает возможность продления иностранному гражданину, желающему обучаться в российских школах, срока временного пребывания без выезда из страны и без перерыва в обучении.

Так, для школьников устанавливается аналогичный порядок продления срока пребывания, который в настоящее время определен для иностранцев, поступивших в вузы. Сейчас по российскому законодательству иностранный студент имеет право находиться на территории РФ год — именно такой срок действия учебной визы. Затем эта виза ежегодно продлевается, пока иностранный гражданин учится в вузе.

Законопроект также предусматривает право иностранных граждан после завершения обучения продлить свое пребывание на срок до тридцати календарных дней с целью поступления в образовательные организации высшего образования.

«Убеждена в том, что мы должны сделать все возможное, чтобы умные и талантливые дети возвращались на историческую Родину. У нас есть прекрасные, уникальные школы, куда люди хотят отдать своих детей, но не могут из-за проблем с въездными документами», — отметила депутат.

Согласно действующему законодательству, несовершеннолетние школьники не могут получить визу, напомнила ФАН экс-глава Рособрнадзора, член Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова.

«Действительно, иностранные школьники могут пребывать на территорию страны либо со своими родителями, у которых есть рабочие визы, и они в них вписаны, либо по школьным обменам, когда делается специальная виза», — подтвердила сенатор.

Как объяснил ФАН председатель Центрального совета Фонда «Интеркультура» Александр Галицких, программа межкультурного образования действует в мире более 50 лет. Школьники старших классов из многих стран мира ежегодно приезжают в Россию, чтобы учиться в нашей стране.

«Желающих учиться в России всегда было много, мы принимаем порядка 120-140 детей в год. Они становятся настоящими патриотами России, влюбляются в нашу страну. Но после того, как был принят закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», учебные визы разрешили получать только студентам вузов, колледжей и техникумов. К сожалению, школьникам теперь все чаще отказывают в визах», — отметил он.

Светлана Журова пояснила, что сейчас законопроект находится на стадии согласования с ведомствами. Депутат планирует внести законопроект на рассмотрение Государственной думы только после того, как Россия справится с эпидемией COVID-19.