Депутаты Госдумы предложили ввести санкции против США за блокировку российских СМИ

Блокировка канала Федерального агентства новостей в YouTube является нарушением свободы слова и наглядно демонстрирует политику двойных стандартов, которой придерживается западная компания: с одной стороны — провозглашаются демократические принципы, а с другой — любая неугодная точка зрения подвергается жесткой цензуре. С такой точкой зрения выступили депутаты Госдумы, комментируя ситуацию с аккаунтами ФАН в Google.

Накануне американская корпорация без объяснения причин заблокировала аккаунт редакции и связанный с ним YouTube-канал. Десятки тысяч материалов ФАН, в том числе репортажи и документальные фильмы, были удалены.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов был возмущен действиями зарубежной корпорации. Парламентарий подготовил обращения в ряд ведомств с требованием призвать к ответу владельца видеохостинга YouTube — американскую компанию Google.

«Удаление аккаунта российского СМИ — нарушение свободы слова. Это никак не вяжется с демократическими принципами, которые якобы исповедует эта американская компания и, в целом, страна. Я подготовил запросы в Генпрокуратуру, Роскомнадзор и Федеральную антимонопольную службу, чтобы они проверили действия компании Google», — сказал Сергей Вострецов в комментарии ФАН.

Журналистам предложили бороться с Google в суде

От «репрессий» со стороны YouTube пострадал не только ФАН, обратил внимание первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Ранее видеоохостинг блокировал телеканал Russia Today и видеозапись обращения президента России Владимира Путина.

«На мой взгляд, любая блокировка должна иметь веские основания. Судя по всему, эта блокировка является либо ошибочной, как это было в случае с речью президента, либо злонамеренной, что говорит уже об открытой позиции неприятия на своих площадках мнений и суждений, которые не устраивают их владельцев. Это является прямым нарушением принципов демократии и свободы слова и неприкрытой цензурой», — считает Боярский.

С ним согласен заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. Депутат призвал журналистов Федерального агентства новостей отстаивать свои интересы в суде.

«Конечно, это нарушение свободы слова, нарушение прав журналистов. Но крупные компании вроде Google это не волнует, потому что они рискуют слишком большими деньгами. И, как показывает практика, когда речь идет о больших деньгах, все декларируемые ценности отступают на второй план. Я думаю, что надо обжаловать эти действия через суд. Правда на нашей стороне, поэтому, я уверен, она восторжествует», — сказал Петр Толстой.

Марченко призвал МИД вмешаться в конфликт

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко предложил МИД России принять участие в урегулировании конфликта между американской IT-компанией и российским информационным агентством.

«Я считаю, что это не правовое решение. Это нарушение прав человека, нарушение свободы слова, которую декларируют США. Эта ситуация — наглядный пример практики двойных стандартов, когда на словах они говорят одно, а на деле получается другое! Я выражаю слова поддержки журналистам Федерального агентства новостей. И я призываю министерство иностранных дел выразить ноту протеста, применить все дипломатические возможности для урегулирования этой ситуации, чтобы Федеральному агентству новостей вернули их канал на YouTube и все опубликованные на этом канале материалы», — предложил парламентарий.

Око за око: России предлагают зеркальные меры

Депутат Госдумы Виталий Милонов убежден, что действия корпорации Google отражают политическую позицию США.

«Счастливый свободный мир либерального будущего подразумевает подчинение стандартам, которые вам предписаны. Если вы не являетесь этой частью машины — не такие, как все эти бесхребетные, невзрачные последователи общего западного тренда, — вас будут ломать, вам будут блокировать аккаунты, вам не будут давать высказаться. То, что Google сейчас наплевал на поправку к собственной конституции, и свобода слова для него прекратила существовать как ценность, показывает, что все свободы и права, которые гарантированы американской демократией, гарантированы только для тех, кто их поддерживает», — считает парламентарий.

Российские власти должны зеркально отреагировать на действия американской компании, считает депутат Госдумы Николай Земцов.

«Эта информационная политика — санкции по отношению к нашему государству со стороны США. И эффективный ответ корпорации Google может быть только со стороны нашего государства. Поэтому считаю, что такие действия должны вноситься как основание для встречных, зеркальных контрсанкций в отношении американских компаний, информационных компаний, которые имеют аккредитацию на территории нашей страны. Око за око! Здесь так», — заявил Земцов.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике и промышленности Владимир Гутенев, в свою очередь, нашел положительную сторону в блокировке аккаунта Федерального агентства новостей.

«От всей души хочу поздравить вас с выходом на новый международный уровень признания вашего профессионализма. Успех в средствах массовой информации определяется не только числом зрителей, слушателей, размером рекламных бюджетов, но и статусом противников. С сегодняшнего дня ваше нахождение в топе ведущих российских СМИ верифицировал Google. К сожалению, свободы слова становится все меньше и меньше, но за нее нужно бороться, бороться каждый день, не испытывая иллюзий и разочарований. А профессиональное сообщество и государство обязаны в этой борьбе предпринять конкретные шаги в защиту свободы слова», — призвал депутат.

Что говорит Google

Федеральное агентство новостей направило официальный запрос в компанию Google Россия, чтобы узнать причины блокировки своего официального аккаунта. Ответ пресс-службы компании был обтекаемым и не объясняющим ровным счетом ничего.