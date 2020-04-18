Пасха 2020: история, символы и традиции, как празднуют, что нельзя из-за коронавируса

Православные церкви восточного обряда в ночь на 19 апреля отмечают главный христианский праздник — Пасху (Светлое Христово Воскресение).

История праздника

Пасха — главный христианский праздник, посвященный воскресению из мертвых сына божьего Иисуса Христа, который добровольно принес себя в жертву ради искупления грехов человеческих.

Легенда об умирающем и воскресающем боге есть во многих религиях и верованиях: для земледельческих народов весеннее возрождение природы и ее осеннее умирание определяло весь жизненный цикл.

Христианство как религия возникло на рубеже веков на окраине Римской империи — в древней Иудее, которая в то время была провинцией Рима. И Иисус, и его ученики-апостолы, и первые христиане были иудеями, которые пытались по-новому переосмыслить идею иудаизма о появлении Мессии (Мошиаха, Спасителя). Таким Спасителем христиане признали Иисуса Христа, и постепенно новая религия захватила огромную часть цивилизованного мира, еще во времена апостолов далеко разминувшись с иудаизмом.

Сегодня Пасха — это праздник всех христиан, который исторически связан с еврейским Песахом, но по сути очень далеко от него отошел. По сути, вся западная и восточноевропейская цивилизация зиждется на христианских ценностях.

Почему Пасху отмечают в разное время

В христианстве есть разные ветви и разные конфессии. Католики и основная часть протестантов (церкви западного обряда) рассчитывают наступление Пасхи по современному григорианскому календарю, ориентируясь на время наступления весеннего равноденствия.

Восточные церкви, в том числе Русская православная церковь, как правило ориентируются на время наступления иудейского Песаха, которое рассчитывают по сложному лунно-солнечному календарю. В отличие от католической, православная Пасха почти всегда наступает после Песаха (у западных церквей такой закономерности не прослеживается).

Католическая и православная Пасха могут совпадать, могут расходиться на несколько недель, чаще всего расхождение, как в 2020 году, составляет одну неделю.

Символы православной Пасхи

Символами Пасхи считаются куличи, символизирующие церковь — дом Христа, и крашеные яйца — символ вечной жизни и Воскресения Христова. В православии неотъемлемой частью пасхальных богослужений является крестный ход, также есть традиция накануне Пасхи встречать Благодатный огонь. Этот обряд на православную Пасху проводится в Иерусалиме в Храме Гроба Господня.

Коронавирус и Пасха

Увы, в этом году из-за строгих ограничений, вызванных пандемией коронавируса, традиционное освящение в Великую субботу куличей, крашеных яиц и других праздничных блюд запрещено, верующие смогут сделать это сами (подробнее об этом в материале Федерального агентства новостей).

Также под запретом посещение верующими пасхальных служб, что для России в полном смысле слова беспрецедентно. Традиция на Пасху посещать храм в нашей стране сохранялась всегда, даже во времена гонений на церковь. В этом году верующим придется отказаться и от принятого на Пасху троекратного целования при обмене традиционным приветствием:

«Христос воскрес! — Воистину воскрес!»

Запрещены пасхальные визиты и мероприятия, а также традиционное посещение кладбищ. Все это придется отложить до окончания карантина; возможно, ограничения будут сняты ко времени отдания Пасхи (в конце мая).

Обряд схождения Благодатного огня в этом году, вероятно, пройдет в пустом Храме Гроба Господня — в Израиле также приняты строгие карантинные меры в связи с пандемией COVID-19. Верующим в России не удастся самим зажечь свечи и лампады от Благодатного огня, церемонию можно будет увидеть в телетрансляции.

Традиции Пасхи

На Руси Пасху всегда отмечали широко и радостно, это было время веселья, застолий, развлечений, приема гостей, визитов и так далее.

При наступлении Пасхи верующие собираются за праздничным столом, чтобы отметить окончание поста. Разговение (выход из поста) принято делать кусочком кулича, крашеным яйцом, взрослым — рюмочкой вина (как правило, кагором). Впрочем, согласно учению церкви, Иисус одинаково рад всем, вне зависимости от того, как строго человек соблюдал пост: ведь Христос пожертвовал собой ради всего человечества.

На Пасху веселье, сопровождаемое в том числе излишествами по части выпивки и закуски, на Руси начиналось на следующий день, хотя церковь этого никогда не одобряла. Кстати, согласно церковным канонам, от радости встречи с воскресшим Христом ничего не должно отвлекать, поэтому в первую неделю после Пасхи — Светлую пасхальную седмицу — в храмах не венчают, а супругам желательно избегать телесной близости (впрочем, в этом деликатном вопросе церковь в дела прихожан старается не вмешиваться).

На Руси считалось, что на Пасху нельзя сидеть дома и грустить, иначе весь год пройдет в печали. Были приняты пасхальные игры с крашеными яйцами — их катали на дальность с пригорка, ими «бились», их дарили.

Увы, в этом году все пасхальные развлечения, за исключением праздничной трапезы в узком семейном кругу, придется отложить до окончания карантина. Посещение кладбищ также запрещено: и на Пасху (эта традиция церковью, кстати, не поддерживается), и в специальный поминальный день — Радоницу, которая в этом году наступит во вторник, 28 апреля.