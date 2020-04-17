Навальный хочет пополнить список своих фиктивных профсоюзов «альянсом полицейских»

Алексей Навальный уже давно известен своими классическими тезисами о «полицейском государстве» и «беспощадном режиме», при котором власть всячески пытается подавить так называемое оппозиционное движение в стране и установить над гражданами тотальный контроль. Однако теперь позиция блогера по отношению к представителям сил правопорядка неожиданно изменилась.

Накануне, 16 апреля, в эфир YouTube вышел очередной выпуск онлайн-передачи главы признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального. На повестке, как это обычно принято у блогера, оказались самые «острые» темы, среди которых «беспредел полиции», действия руководства страны во время вспышки инфекции коронавируса, огромные очереди в московском метро и якобы отсутствие поддержки граждан со стороны властей.

Примечательно, что на этом фоне Навальный решил не только покритиковать власти, а встать на сторону рядовых сотрудников правоохранительных органов, что для главы ФБК обычно не свойственно, и рассказать о том, как начальники нарушают их права и лишают премий.

Жизнь обычного полицейского

В минувший вторник, 14 апреля, в квартире администратора сообщества «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте» Владимира Воронцова был проведен обыск, после чего его увезли на допрос. Как ранее стало известно, в отношении Воронцова было возбуждено уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) в связи с публикацией о ситуации с коронавирусом, содержание которой не соответствует действительности.

Для Навального, по всей видимости, это событие имеет особое значение, так как, по его же словам, однажды Воронцов, будучи на службе в полиции, проводил обыск в одном из помещений «Фонда борьбы с коррупцией». Однако блогер не стал злорадствовать или говорить о «торжестве справедливости», а неожиданно встал на сторону так называемого «омбудсмена полиции».

Возмущение оппозиционера вызвал тот факт, что Воронцова задержали и увезли на допрос такие же простые сотрудники правоохранительных органов, права которых он же и отстаивает в своих пабликах.

«Этот Воронцов ходит и защищает обычных ментов от других ментов, начальствующих. Уволили тебя незаконно — значит, он идет за тебя судиться. Что-то там тебе не доплатили, премию — он идет за тебя судиться. И рассказывает истории о том, как одни менты, плохие, ущемляют других ментов, хороших или, может быть, не очень хороших, но, по крайней мере, обычных, простых, без блат», — говорит Алексей Навальный.

Блогер также отметил, что «жизнь обычного полицейского — это ад», так как «начальство сжирает слабых», мучает «несчастных людей, которые работают на земле», заставляя их заполнять кипы бумаг и выполнять огромное количество невыполнимых поручений и заданий. Кроме того, Навальный обращает внимание на то, что «простых полицейских» без конца лишают премий и безосновательно увольняют.

Момент истины Навального

По мнению главы ФБК, сейчас для правоохранителей наступает своего рода «момент истины», так как после карантина и коронавируса, по его словам, либо ненависть к полицейским вырастет кардинально, либо сейчас они смогут показать человеческое лицо, «потому что они точно такие же пострадавшие от этой системы».

Подобные заявления от Навального слышать, мягко говоря, непривычно, ведь он постоянно пытается продвинуть в массы тезис о «полицейском государстве» и «беспределе» правоохранительной системы. Еще совсем недавно блогер в довольно эмоциональной форме выражал свое недовольство в связи с введением в Москве системы цифровых пропусков, утверждая, что теперь самыми счастливыми людьми стали «наши разнообразные многочисленные силовики». При этом он назвал их «сборищем живодеров», которым «наконец-то дали максимальную власть».

Однако в случае с Воронцовым Навальный вдруг резко изменил свою позицию по отношению к правоохранителям, заявляя в эфире, что полицейские живут в этой системе «как рабы — абсолютно нищие, абсолютно бесправные» и их якобы даже некому защитить. Подобная смена риторики заядлого противника власти вызывает определенные вопросы и подозрения.

Профсоюз и новый узник совести

Стоит отметить, что Навальный не только всерьез называет Воронцова «омбудсменом», но и утверждает, что бывший сотрудник органов правопорядка создал независимый профсоюз полицейских. Зарегистрировать такую организацию Владимир Воронцов действительно пытался, однако в прошлом году Министерство юстиции России ответило ему отказом.

Теперь же Алексей Навальный заявляет о несправедливом увольнении так называемого «омбудсмена полиции» из органов и якобы сфабрикованном характере уголовного дела против него. Блогер также добавил, что всегда выступает на его стороне в Интернете и часто делает репосты. Вполне вероятно, что в этой ситуации главный «антикоррупционер» страны увидел возможные личные выгоды, и этим действительно можно объяснить проявление с его стороны такого сочувствия полицейским.

Не исключено, что Навальный и его сторонники, в зависимости от того, как будет развиваться эта история, могут попытаться создать из Воронцова очередного «узника совести» и «политзаключенного», чьи права якобы нещадно нарушает действующий в стране «тоталитарный режим». Это поможет блогеру получить расположение «омбудсмена», которого Навальный позже сможет превратить в свою очередную марионетку.

К тому же здесь речь идет и о профсоюзах, к которым глава ФБК явно неровно дышит. Он уже проявил высокую активность в продвижении «Альянса врачей» Анастасии Васильевой и по-прежнему продолжает всячески поддерживать начинания своей новой протеже, получая взамен определенные выгоды как для себя, так и для своего «Фонда борьбы с коррупцией».

Вероятно, история с Владимиром Воронцовым могла поселить в голове Алексея Навального мысль о создании и продвижении профсоюза правоохранителей по аналогии с «Альянсом врачей» и готовящегося «Альянса военных», ведь появление под его кураторством подобного рода «полицейской организации» может рисовать в представлениях блогера определенные перспективы для осуществления дальнейшей антигосударственной деятельности, направленной на раскачивание политической и социальной ситуаций в стране.