Триполи, 17 апреля. Беспилотный летательный аппарат нового типа был обнаружен на территории Ливии. Ранее подобные дроны не использовались ни боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, ни силами фельдмаршала Халифы Хафтара. Как выяснили специалисты по вооружению, смертоносный беспилотник был произведен в Польше.

Сообщается, что польский дрон-камикадзе, представляющий собой барражирующий боеприпас, упал на землю не из-за того, что его подбили, а, вероятно, в связи с техническими неисправностями. Вполне возможно, террористы марионеточного «правительства» Файеза Сарраджа попросту не смогли справиться с новой для себя техникой, и БПЛА упал, не долетев до своей цели.

Сначала обнаруженные обломки необычного дрона приняли за израильский Orbiter 1K, который также является управляемым беспилотным барражирующим боеприпасом. Однако при более детальном рассмотрении выяснилось, что данное вооружение разработано в Польше и называется Warmate.

Дальность действия такого оружия составляет до 15 километров. Польский управляемый дрон-боеприпас способен находиться в воздухе порядка 90 минут, а вес боевой части составляет до 1,4 килограмма. Warmate летает на высоте до 3 километров и развивает во время атаки скорость порядка 150 км/ч.

Стоит отметить, что такое вооружение является действительно крайне опасным, так как может оснащаться различными типами боеголовок: кумулятивными и осколочными, предназначенными для поражения не только легкобронированной техники и небронированных транспортных средств, но и живой силы. Подобные летающие боеприпасы в руках террористов, захвативших Триполи наряду с турецкими ударными дронами, представляют большую угрозу прежде всего для мирного населения североафриканской страны.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о непрекращающейся контрабанде оружия из Турции в Ливию. Анкара регулярно снабжает преступный триполитанский режим новейшим вооружением, боеприпасами, боевой техникой и беспилотниками как собственного производства, так и произведенными в других странах. При этом часть финансов на эту деятельность, нарушающую эмбарго ООН, поступает из Катара. Таким образом, оказывая военную поддержку ПНС, турецкие власти продвигают собственные геополитические интересы в регионе.